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О задержках автобусов предупредили в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В «Астана LRT» прокомментировали информацию о «забастовке» своих работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сейчас в СМИ и в социальных сетях активно распространяется информация о забастовке водителей общественного транспорта. Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности. Мы связались со всеми перевозчиками, проверили через диспетчерскую службу, все автобусы по плану в штатном режиме находятся на линии», - сообщает пресс-служба организации на своей официальной странице в Facebook.
Также в организации предупредили о задержках автобусов.
«Хотелось бы напомнить, что сегодня в городе сложные погодные условия, в связи с этим на дорогах наблюдается снижение скорости движения автотранспорта. Именно по этой причине некоторые автобусы отстают от своего графика, следовательно, наблюдается небольшое увеличение интервала», - добавили в «Астана LRT».
Ранее в социальных сетях была распространена информация о том, что работники «Астана LRT» устроили забастовку. В организации назвали информацию ложной и попросили ее не распространять.
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