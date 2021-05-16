О задержании сбежавших из колонии 18 осужденных рассказал ветеран УИС Марат Максутов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Международный день семей начальники учреждений АК-159/11 полковник юстиции Ерлан Апаханов и АК-159/17 полковник юстиции Болат Мухтаров поздравили династию семьи Максутовых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Максутов Марат прослужил в органах внутренних дел полных 32 года, начинал свой путь в 1987 году, поступив в Шымкентскую специализированную среднюю школу МВД РК, далее был направлен на службу в исправительно-трудовую колонию (ИТК)-41 УИД УВД по Карагандинской области на должность оперуполномоченного оперативно - режимного отдела, за годы службы проработал в ИТК - 41, ИТК - 38, ИТК - 91, ИТК - 39 УИД УВД по Карагандинской области. На должность начальника был назначен в 2000 году и по 2017 год.

29 декабря 2017 года вышел на пенсию с должности начальника РГУ «Учреждение АК-159/11» КУИС МВД РК в звании полковника юстиции. Также Марат Максутов поведал о наиболее запоминающихся событиях на службе.

«Ночью в 1994 году из совхоза Есенгельдинского сбежало 18 осужденных, которые были задействованы на полях по сбору урожая. Был поднят по тревоге весь личный состав, поделились на группы с теми, у кого были автомобили. Начали пробивать их адреса, в тот же день удалось задержать 4-х осужденных, они находились в Караганде. В Каратау на задержании пришлось применить оружие, стреляли в воздух. Два дня искали беглеца и обнаружили дом, в котором он прятался. Одна группа забежала в дом, а я остался на улице и сидел возле окна. Тут я услышал грохот, доносившийся из дома. Подняв голову, я увидел как выбивается окно со второго этажа, и оттуда вместе с осколками в одних носках выпрыгивает осужденный. Передернул затвор ствола и выстрелил в воздух, осужденный остановился и сдался. Позже всех остальных также задержали, но уже в других городах, всем добавили срок за побег», - поделился воспоминаниями Марат Максутов.

Смотря на таких ветеранов УИС, молодое поколение должно брать пример и стремиться к таким достижениям и заслугам, считает руководство ДУИС по Карагандинской области.