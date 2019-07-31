О задержании перекупщиков билетов сообщили в транспортной прокуратуре РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблема дефицита железнодорожных билетов и их незаконная перепродажа существует давно. Об этом заявил и.о главного транспортного прокурора РК Жасулан Еламанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, уполномоченными органами не раз принимались меры по её решению. В текущем году с 1 июля запущена специализированная компьютерная система «Мобиус», включающая современные методы контроля при реализации билетов. Эта система была призвана исключить возможность спекуляции.

«Однако на данный момент этого не произошло. Злоупотребление имеет место. Об этом свидетельствуют последние публикации в СМИ. На одном из информационных порталов была опубликована статья «Помогайки на станции Шымкент. У них билеты есть на все поезда». Из статьи следует, что при отсутствии билетов в кассе вокзала, они свободно реализуются через перекупщиков и намного дороже. По нашему поручению данные факты проверены и за один день было задержано шесть лиц, так называемых перекупщиков. Все они привлечены к адмответственности по статье 449 КоАП за назойливое приставание», - сообщил Жасулан Еламанов на совещании по вопросам противодействия коррупции в сфере автомобильных дорог, транспортного контроля, дефицита железнодорожных билетов и качества автомобильных дорог в МИИР РК.

Такая же ситуация возникала и на вокзале Алматы.

«Названые примеры указывают, что есть возможность обойти систему «Мобиус» и заниматься спекуляцией. Сейчас мы изучаем вопрос. В последующем совместно со всеми уполномоченными заинтересованными органами мы примем соответствующие меры», - подчеркнул Жасулан Еламанов.