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О заболеваемости КВИ среди детей рассказали в столичном горздраве

3 Сентября 2021 11:49
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О заболеваемости КВИ среди детей рассказали в столичном горздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющая обязанности руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Алия Рустемова призвала родителей школьников быть ответственными за свое здоровье и окружающих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уважаемые граждане, в особенности родители школьников! Если мы не хотим повтора летней ситуации и сейчас, прошу вас быть ответственными за свое здоровье и окружающих. Начался учебный год, школьники и студенты вернулись к традиционному формату обручения. Это, безусловно, радостная новость для всех, но нам бы не хотелось сталкиваться с заражением детей, с введением карантина в школах. С помощью вакцинации нам удается снизить уровень заболеваемости, остановить распространения инфекции. Только с помощью вакцинации дети и дальше продолжат учиться в офлайн-формате и останутся здоровыми», - сказала Алия Рустемова на брифинге.

По данным ведомства, в настоящее время с положительным результатом на стационарном лечении находятся 43 ребёнка.

«В отделении реанимации детей у нас нет. С начала года количество заболевших коронавирусом среди детей – более 10 тысяч, это как стационарные, так и амбулаторные пациенты. С началом учебного года медицинские работники при школах города провели инструктаж и напомнили деткам о соблюдении эпидемиологических требованиях. Разъяснительная работа со школьниками о важности соблюдение гигиены рук, ношение масок будет продолжена и в дальнейшем», - добавила Алия Рустемова.

По ее словам, рост заболеваемости среди детского населения отмечался летом.

«С июня дети стали поступать с ярко выраженными клиническими симптомами, такие как интоксикация, лихорадка, высокая температура, катаральные симптомы. Как мы упоминали ранее, все дети, которые поступили с коронавирусом были в контакте с не вакцинированными взрослыми людьми, в семьях родные были не привито, что привело к таким последствиям», - отметила Алия Рустемова.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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