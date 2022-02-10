О заболеваемости коронавирусом среди невакцинированных рассказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области рассказали, сколько вакцинированных заразились коронавирусом в этом году и почему нужна вакцина пожилым и людям с хроническими заболеваниями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления Нурлан Айманов на заседании акимата сообщил, что с начала года по области выявили 6 925 инфицированных коронавирусом. Из них 261 человек был вакцинирован.

В облздраве обеспокоены достаточно низким уровнем вакцинации среди людей в возрасте старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

«С начала года в числе всех умерших от коронавируса в стационаре 79% составляют лица старше 60 лет, с начала пандемии – 78%. В числе находящихся в реанимации 82% составляют лица старше 60 лет и более 160 из 204 находящихся на кислородной поддержке. В 20% случаев коронавирус выявлен у людей старше 60 лет, из которых 95% не вакцинированы», - сказал Н. Айманов.

В этой группе вакцинации подлежат 115 343 человека. Привиты 65 041 человек, что составляет 56% от подлежащих. Это ниже республиканского уровня в 63%.

«93% умерших от коронавируса с начала года состояли на учете по хроническим заболеваниям. В числе находящихся в реанимации 95% – люди, страдающие хроническими заболеваниями. Более 32% случаев заражения коронавирусом определилось у лиц, страдающих хроническими недугами. Из них более 27% была необходима госпитализация. В этой группе подлежат вакцинации 83 019 человек. Привиты 73% от количества подлежащих лиц. Для привлечения к вакцинации этой группы лиц активно проводится санитарно-просветительная работа, проводятся подворовые обходы. Усилена персональная ответственность директоров районных больниц и городских поликлиник за надлежащей организацией и обеспечением исполнения поставленных задач», - сказал Н. Айманов.

В целом, по области первый компонент вакцины получили 293 457 человек, что составляет около 80% от подлежащего населения. Полный курс вакцинации прошли 275 437 человек.

«В области количество невакцинированных лиц составляет 76 746 человек, или 20,7% от общего количества подлежащих. Разъяснительная работа о вакцинации ведется организациями здравоохранения и местными исполнительными органами не на должном уровне, слабая работа с невакцинированными проводится формально, без настойчивости в попытках убедить сомневающихся», - заявил Н. Айманов.

Глава облздрава добавил, что в области проводятся стимулирующие мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации. Например, разыгрывают путевки в санаторий, подарочные сертификаты для лечения и протезирования зубов в частных клиниках.

Месяц назад в регионе создали координационный совет при акимате, который проводит проверку достоверности вакцинации, ревакцинации, обоснованность и достоверность данных, предоставляемых в координационный совет исполнительными органами.