Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

О явке избирателей по регионам на 18 часов рассказали в ЦИК РК

Автор:  
Серик Сабеков
10 Января 2021, 18:18
О явке избирателей по регионам на 18 часов рассказали в ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Избирательные бюллетени получили 58,2% от общего количества избирателей, включенных в списки. Об этом на брифинге сообщил член ЦИК РК Ерлан Дауылбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 18:00 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 58,2% от общего количества избирателей, включенных в списки», - сказал Ерлан Дауылбаев.

Он также предоставил информацию по явке избирателей по регионам:

по Акмолинской области явка избирателей составила – 65,1%

по Актюбинской области – 52,4%

по Алматинской области – 66,5%

по Атырауской области – 51,1%

по Восточно-Казахстанской области – 67,2%

по Жамбылской области – 68,3%

по Западно-Казахстанской области – 57,7%

по Карагандинской области – 65,2%

по Костанайской области – 69,1%

по Кызылординской области – 67,9%

по Мангыстауской области – 49,1%

по Павлодарской области – 64,5%

по Северо-Казахстанской области – 69,8 %

по Туркестанский области –59,9%

по г. Нур-Султану – 44 %

по г. Алматы – 27,7%

по г. Шымкенту – 53,2%

«Дальнейшая информация о явке избирателей на избирательные участки будет представлена в 20:00 по времени столицы», - заключил Ерлан Дауылбаев.

photo


Статистика   Выборы   Другие государственные органы   Общество   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом