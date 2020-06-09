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вчера 21:57
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О взяточничестве на блокпостах во время карантина рассказал глава МВД
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев высказался о взяточничестве на блокпостах во время карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Действительно, неоднократно в соцсетях выходили посты и сообщения, что на одном посту получили деньги, на другом можно было за деньги проехать. В этой связи был проведен ряд мероприятий. Установлено несколько фактов, когда таксисты в объезд наших постов через дворы, рынки и другие проселочные дороги провозили граждан. В то же время имеется четыре факта получения взятки нашими сотрудниками на блокпостах», - сказал Ерлан Тургумбаев на брифинге в СЦК.
Глава МВД также отметил, что по данному вопросу совместно с антикоррупционной службой проводились рейдовые мероприятия. Еще 14 фактов дачи взяток были зафиксированы полицией.
По данным МВД, всего на блокпостах дежурило около 7 тысяч сотрудников полиции, КЧС, Нацгвардии, военнослужащих обороны, санврачей.
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