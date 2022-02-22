+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О высоком риске паводка заявил аким СКО

22 Февраля 2022 19:38
Поделиться:
О высоком риске паводка заявил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что уже сейчас необходимо мобилизовать и обеспечить переброску техники в районы, подверженные подтоплению во время паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Болотоходы, вахтовки и плавсредства готовят перед паводком в СКО
Столичные спасатели рассказали школьникам, как действовать в чрезвычайных ситуациях Каким будет март в Казахстане, рассказали в РГП «Казгидромет» Здание СТО обрушилось из-за хлопка газовоздушной смеси в Актобе

В этом году на контроле 85 сел с населением свыше 6 тысяч человек. В том числе 13 сел могут быть подтоплены.

«Установлено, что регион подвержен высокому риску весенних паводков. Поручаю акимам районов совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям держать на постоянном контроле ситуацию в этих населенных пунктах. Особое внимание уделите воде, которая придет с полей. Уже сейчас акиматы на местах, да и обычные жители, должны мониторить свои села, особенно находящиеся в низине», - сказал К. Аксакалов.

В прошлом году удалось не допустить подтопления населенных пунктов. По словам К. Аксакалова, на протяжении последних пяти лет угроза паводка снята в 170 населенных пунктах. Возвели более 130 км земляных обвалований, свыше 7 км защитных дамб, на автодорогах области установили 79 водопропускных труб, семь тюбингов, построили и отремонтировали 48,5 км дренажных систем.

«Ежегодно сталкиваемся с проблемой переливов через дорожное полотно. В прошлом году зафиксировано 13 фактов. Заранее начинайте проводить работы по очернению. Акимам сельских округов совместно с руководителями хозяйств необходимо проводить работы по своевременной очистке и вывозу снега из сел. В Петропавловске снег во многих дворах многоэтажек и на территории предприятий не убран. Вычищайте арыки и ливневые канализации. Еще раз обращаюсь к руководителям сельхозформирований: в этот период не выгонять тяжелую технику на дороги. Движение техники в паводковый период надо ограничить», - сказал К. Аксакалов.

В этом году на взрывные работы и резку льда запланировали 3,3 млн тенге.

Для оперативного реагирования в регионе на период паводка создали группировку сил из 2,5 тысячи человек и 1,5 тысячи единиц техники.




Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Паводок  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Болотоходы, вахтовки и плавсредства готовят перед паводком в СКО
Столичные спасатели рассказали школьникам, как действовать в чрезвычайных ситуациях
Каким будет март в Казахстане, рассказали в РГП «Казгидромет»
Здание СТО обрушилось из-за хлопка газовоздушной смеси в Актобе
Популярное
1 Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК
2 Прогноз по росту курса доллара к тенге дал эксперт
3 Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
4 Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
5 Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
6 Разработаны критерии по мобильным переводам физлиц в Казахстане
Читайте также
Каким будет март в Казахстане, рассказали в РГП «Казгидромет»
Регионы с высокими рисками подтопления назвали в МЧС
Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК
Прогноз по росту курса доллара к тенге дал эксперт
Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
Разработаны критерии по мобильным переводам физлиц в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив