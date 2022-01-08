О выполнении внутренних авиарейсов рассказали в МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 января запланировано 216 рейсов («Эйр Астана» и «Fly Arystan» - 144, SCAT – 52, Qazaq Air – 20), из них с задержкой 9 рейсов, 163 рейса отменены. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

«Все остальные рейсы будут выполняться согласно расписанию. Основные причины всех задержек и отмены рейсов – закрытие аэропортов гг. Актау, Талдыкорган, Алматы, проблемы с интернетом для подготовки к рейсу, а также позднее прибытие рейсов (цепная реакция)», - отметили в МИИР.

Напомним, на всей территории Казахстана введен режим ЧП до 19 января.



