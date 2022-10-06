РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:47, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    О вымогательстве со стороны полицейских просят сообщать жителей СКО

    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении собственной безопасности департамента полиции Северо-Казахстанской области рассмотрели с начала года 107 обращений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы полицейского ведомства, в большинстве случаев темой обращения становилось несогласие водителей с протоколами о нарушениях правил дорожного движения. Каждый такой факт рассматривается сотрудниками аппарата полиции. В случае подтверждения сотрудник, неправомерно составивший протокол, несёт наказание.

    «В управлении собственной безопасности действует телефон доверия 8 (7152) 61-26-82. По нему можно сообщить о случаях неправомерных действий либо вымогательствах сотрудниками органов внутренних дел, в том числе уголовно-исполнительной системы. Круглосуточно работает WhatsApp 8-700-161-26-89. Все обращения регистрируются, по каждому проводится тщательная проверка. При необходимости осуществляется оперативное реагирование для задержания нарушителей законности с поличным. При оставлении сообщений необходимо указать контактные данные для обратной связи», - прокомментировал начальник УСБ Арман Атанов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!