О вымогательстве со стороны полицейских просят сообщать жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении собственной безопасности департамента полиции Северо-Казахстанской области рассмотрели с начала года 107 обращений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы полицейского ведомства, в большинстве случаев темой обращения становилось несогласие водителей с протоколами о нарушениях правил дорожного движения. Каждый такой факт рассматривается сотрудниками аппарата полиции. В случае подтверждения сотрудник, неправомерно составивший протокол, несёт наказание.

«В управлении собственной безопасности действует телефон доверия 8 (7152) 61-26-82. По нему можно сообщить о случаях неправомерных действий либо вымогательствах сотрудниками органов внутренних дел, в том числе уголовно-исполнительной системы. Круглосуточно работает WhatsApp 8-700-161-26-89. Все обращения регистрируются, по каждому проводится тщательная проверка. При необходимости осуществляется оперативное реагирование для задержания нарушителей законности с поличным. При оставлении сообщений необходимо указать контактные данные для обратной связи», - прокомментировал начальник УСБ Арман Атанов.