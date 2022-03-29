О выгоде работы в Казахстане для зарубежных компаний рассказал Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал, почему зарубежным компаниям выгодно работать в Казахстане. В частности, он отметил преимущества международного технопарка IT-стартапов Astana Hub, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в Astana Hub уже не первый год переезжают IT-специалисты из соседних стран. Одна из таких компаний – inDriver. Этим продуктом активно пользуются казахстанцы.

«Нам выгодно принимать специалистов и компании с уже мировым уровнем. Предоставляя им возможности, мы получаем два больших преимущества для наших отечественных специалистов: обмен опытом и знаниями с иностранными специалистами и увеличение рабочих мест для казахстанцев. Сейчас в Хабе зарегистрированы 641 IT-компания, из них 70 с иностранными учредителями. Сегодня мы консультируем еще 468 компаний из ближнего зарубежья на предмет релокации в Казахстан», - написал Багдат Мусин на своей странице в Facebook.

Он перечислил несколько условий, почему зарубежным компаниям выгодно выбирать Astana Hub, то есть Казахстан.

Первое – это специальный налоговый режим, то есть компании, зарегистрированные в Хабе, не платят налоги, корпоративный налог – 0%! Также в распоряжении технопарка есть 20 тысяч квадратных метров, которые можно использовать по ценам ниже рыночных. Это не только офисы, но и места для встреч, брейнстормингов и тимбилдингов. А резиденты программ тенхопарка получают рабочие места в Хабе на бесплатной основе.

Еще одно преимущество – это упрощенный порядок получения виз и миграционных процессов, помощь и в бытовых вопросах от организационных вопросов переезда до подбора жилья для сотрудников. А для IT-специалистов из стран ЕАЭС достаточно получить ИИН онлайн.

«Где на постсоветском пространстве вы сможете зарегистрировать юрлицо, вообще не заезжая в страну? У нас это возможно – через портал электронного правительства eGOV.kz. В посольстве Казахстана выдают ИИН и ЭЦП – и все! Вы можете начать вести свою деятельность на территории Казахстана! Кстати, с этого года и смена руководителя также производится онлайн. В других странах таких возможностей нет», - пояснил он.

Б.Мусин подчеркнул венчурные финансы на SEED stage, возможности самого Хаба вкладывать в стартапы на ранних стадиях до 40 тысяч долларов и партнерские отношения с VC, которые готовы вкладывать ежегодно около 10 миллионов долларов в интересные стартапы. А также доступ к бесплатным курсам акселерации. Каждому желающему можно освоить новую профессию, получив IТ-ваучеры по программе TechOrda. IT-ваучер можно использовать в любой школе программирования, которую захочет выбрать человек.

На все интересующие вопросы по релокации и запуску IT-бизнеса можно получить ответы в Telegram-чате.

«Казахстан – многонациональная, гостеприимная страна, в которой проживают более 100 национальностей и народов. Мы всегда открыты для тех, кто готов работать на благо нашей страны», - заключил министр.