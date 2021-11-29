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О введении новых инструментов оценки в Экологический кодекс рассказали в Правительстве

29 Ноября 2021 10:47
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О введении новых инструментов оценки в Экологический кодекс рассказали в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о введении новых инструментов экологической оценки в Экологический кодекс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках реализации упрощения разрешительных процедур экологического законодательства, в Кодексе введены новые инструменты экологической оценки, такие как: определение сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду, скрининг воздействий намечаемой деятельности, экологическая оценка по упрощенному порядку», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

При этом, внесены изменения и дополнения в следующие подзаконные нормативно-правовые акты:

- в Инструкцию по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (приказ министра экологии, геологии и природных ресурсов от 13 июля 2021 года № 246) в части исключения мелких строительных работ из III категории объектов экологического регулирования;

- в Правила проведения общественных слушаний (приказ и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов от 3 августа 2021 года № 286) в части внедрения публичных обсуждений на интернет-ресурсах и сокращения сроков. В целом, данный вопрос находится на постоянном контроле Правительства.


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#Правительство РК   #Экология   #Мажилис   #Минэкологии  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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