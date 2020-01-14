О введении нового госпособия многодетным семьям рассказали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления занятости и социальной защиты города Нур-Султана Сауле Нургожина на пресс-конференции рассказала о введении нового государственного пособия многодетным семьям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С этого года начата реформа по новым подходам оказания адресной социальной помощи. Во исполнение поручения Главы государства Министерством труда и социальной защиты населения скорректирован механизм выделения адресной социальной помощи и разработан комплекс мер», - рассказала она.

Как отметила Сауле Нургожина, с 1 января 2020 года введено новое государственное пособие многодетным семьям, имеющим четырех и более детей.

«Без учета доходов на каждую семью, в зависимости от количества детей выплачивается специальное государственное пособие. Многодетные семьи введены в отдельную категорию при предоставлении им государственного пособия. На сегодня пособие в Нур-Султане уже назначено и выплачено. Около 15 тысяч многодетных семей столицы получили новое пособие. Пособие выплачивается независимо от доходов в дифференцированных размерах, исходя из количества детей в семье. Четыре ребенка – 42 496 тенге, пять детей – 53 127 тенге, шесть детей – 63 757 тенге, семь и более детей – 74 388 тенге. Действует также справочная служба. В случае вопросов можно обратиться по номеру: 14 11 14 14», - добавила Сауле Нургожина.

Прием документов по назначению государственного пособия многодетным семьям производится в центрах обслуживания населения Есильского, Сарыаркинского, Байконурского и Алматинского районов.