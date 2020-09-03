О втором пакете антикоррупционных реформ рассказал Алик Шпекбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пандемия коронавируса фактически обнажила хронические коррупционные «болезни» в самых разных сферах государственного управления. Об этом заявил председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Друзья, как вам известно, усиление борьбы с коррупцией является одним из главных направлений политики Главы государства. Первый пакет антикоррупционных реформ Президент озвучил 20 мая прошлого года, поручив ввести институты отставки и дисциплинарной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных, восстановить антикоррупционную экспертизу проектов НПА, перейти к дифференцированной системе поощрения граждан за сообщения о коррупции. Все эти новеллы получили отражение в конкретных законах и уже зарекомендовали себя в качестве эффективных превентивных инструментов», - написал Алик Шпекбаев на своей страничке в Facebook.

Глава ведомства добавил, что концептуальную поддержку получили и другие инициативы антикоррупционного агентства. Это создание комплаенс-служб в квазигосударственном и частном секторах; полный запрет для госслужащих на дарение и получение подарков; установление уголовной ответственности сотрудников силовых структур за провокацию преступлений; введение административной ответственности руководителей квазигосударственного сектора за непринятие мер по противодействию коррупции.

«Эти новшества в настоящее время рассматриваются в Сенате, что свидетельствует о скором воплощении в жизнь второго пакета антикоррупционных реформ. Многие могли подумать, что госаппарат этим ограничится. Однако последовательная реализация концепции «слышащего государства» активизировала антикоррупционную повестку. Пандемия коронавируса фактически обнажила хронические коррупционные «болезни» в самых разных сферах государственного управления: от здравоохранения до цифровизации. Именно поэтому Глава государства 19 августа текущего года провел специальное совещание по дальнейшей модернизации антикоррупционной политики Казахстана, ключевые тезисы которого отдельным блоком вошли в Послание Президента», - подчеркнул Алик Шпекбаев.

Он также рассказал о наиболее важных антикоррупционных инициативах Президента.

Первое , по его словам, это усиление ответственности за коррупцию. Прежде всего, это коснется сотрудников правоохранительных органов и судей.

«Думаю, ни у кого не вызывает сомнений, что, находясь на страже законности и правопорядка, они должны нести более жесткую ответственность за коррупционные преступления. Будет проработан вопрос и ужесточения наказания для взяткодателей и посредников во взяточничестве. Сильнейший профилактический эффект будет иметь отмена УДО в отношении осужденных коррупционеров. В продолжение этой логики мы выступаем за исключение применения кратных штрафов за особо тяжкие коррупционные преступления и пересмотр назначения наказания для коррупционеров в колониях-поселениях», - пояснил Алик Шпекбаев.

Второе, как отметил глава агентства, это введение с 2021 года запрета для госслужащих, депутатов и судей на владение банковскими счетами за рубежом. Данная инициатива важна не только с точки зрения идеологии служения в интересах страны, но и в целях нивелирования возможностей для вывода коррупционного капитала.

Третье – принятие закона об общественном контроле, что станет реальным катализатором более масштабного вовлечения граждан и неправительственных организаций в системное противодействие коррупции и бюрократии. В нем будут отражены конкретные механизмы взаимодействия общественников с госорганами по самому широкому спектру вопросов. Большим шагом вперед станет обеспечение абсолютной прозрачности госорганов, основным инструментом которой является Интерактивная карта открытых бюджетов, разработанная агентством. Кроме того, будет значительно усилена роль общественных советов, которые будут действовать не только при госорганах, но и в национальных компаниях. Не менее важным инструментом активизации гражданского общества станет разработка комплексной системы защиты осведомителей о фактах коррупции на основе лучших зарубежных практик.

«Особо следует отметить стратегическую важность решения Президента ускорить сокращение количества госслужащих и работников квазигоссектора на 25% до конца 2021 года. Таким образом полноценный переход на факторно-балльную систему оплаты труда с двукратным увеличением должностных окладов станет еще одним неоспоримым плюсом в контексте эффективного предупреждения коррупции на госслужбе», - добавил Алик Шпекбаев.

В настоящее время, по его словам, совместно с Правительством проработаны антикоррупционные инициативы, вытекающие из рекомендаций ОЭСР, ГРЕКО, ООН. Ключевая из них – введение гражданско-правовой ответственности за незаконное обогащение чиновников.

«С учетом запуска в 2021 году первого этапа всеобщего декларирования мы предлагаем следующий механизм. В первоначальной, так называемой входной декларации, госслужащий зафиксирует все свои активы. Если при подаче очередной декларации будет выявлен значительный прирост доходов, который он не сможет обосновать, его ждет увольнение с госслужбы и конфискация суммы необоснованного превышения. Серьезный превентивный эффект будет иметь введение института проверки на профессиональную неподкупность, успешно применяемого в развитых странах. Также на повестке дня вопрос распространения действия антикоррупционного законодательства на лиц, не являющихся госслужащими, но выполняющих публичные функции. То есть мы предлагаем, чтобы за получение взяток и откатов топ-менеджеры коммерческих банков, руководители субъектов естественных монополий, частные судебные исполнители и ряд других категорий публичных служащих несли такую же уголовную ответственность, как госслужащие. Эта практика распространена во всем мире. Сегодня запрос общества на ощутимую минимизацию коррупции велик как никогда. Поэтому актуальность комплексных антикоррупционных реформ переоценить просто невозможно. Имея полную поддержку Елбасы и Главы государства, мы ставим перед собой амбициозную цель – имплементировать в Казахстане самые действенные антикоррупционные инструменты, что является базовым условием экономического роста и повышения благосостояния граждан, - заключил Алик Шпекбаев.



