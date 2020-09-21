О всемирно известном портале Бразилии с декларациями чиновников рассказали Алику Шпекбаеву

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первой страной на пути расширения сотрудничества Казахстана по вопросам противодействия коррупции со странами Южной Америки стала Бразилия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Алик Шпекбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Федеративной Республики Бразилия Рубемом Антонио Корреа Барбоза, обсудив проводимые в Казахстане антикоррупционные реформы. Особый акцент был сделан на политической модернизации, развитии парламентаризма и инициативах, озвученных в Послании Главы государства.

Посол Бразилии также был проинформирован о принимаемых Антикором мерах по имплементации международных стандартов, в том числе по формированию комплексной системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, запрете для госслужащих и их супругов на владение активами в иностранных юрисдикциях, введении ответственности за незаконное обогащение.

В свою очередь, г-н Корреа Барбоза отметил, что это его первое посещение государственного органа в Казахстане с момента назначения послом, а также подробно рассказал об институциональных основах антикоррупционной политики своей страны.

Система противодействия коррупции Бразилии включает 5 основных субъектов: Генеральный контролер, Федеральная полиция, Федеральная счетная палата, Общественное министерство и Совет по контролю за финансовой деятельностью.

Особый интерес казахстанской стороны вызвал всемирно известный «Портал прозрачности» - официальный государственный ресурс, на котором размещены статьи расходов федерального бюджета и бюджетов штатов, декларации политиков и чиновников страны, а также целый ряд иной финансовой информации, вызывающей интерес граждан и СМИ. По словам посла, портал стал мощным инструментом общественного контроля за расходованием бюджетных средств и благодаря ему расходы госаппарата сократились на 25%. В качестве примера возможностей ресурса г-н посол отметил размещение на этом ресурсе даже его зарплаты.

В завершение встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, в том числе с компетентными органами, и оказании взаимной поддержки в противодействии коррупции.