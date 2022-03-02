О вреде синтетических наркотиков рассказали жамбылским студентам полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские полицейские провели круглый стол с участием молодежи на тему вреда синтетических наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Таразском колледже сервиса и технологий состоялся круглый стол на тему «О вреде синтетических наркотиков». Мероприятие провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области совместно с КГУ «Молодежный ресурсный центр» отдела внутренней политики акимата города Тараза, поликлиникой «ZHANUYA» и волонтерами.

В ходе профилактической беседы прозвучали видеолекции на государственном и русском языках.

Студентам разъяснили, что в большинстве своем наркоторговцы используют интернет-пространство. Молодых людей предупредили, что нельзя заходить на подозрительные сайты и вести переписку в социальных сетях с незнакомыми людьми. Рассказали и об уголовной ответственности за употребление и распространение наркотиков.

«Общими усилиями нам надо предостеречь молодежь от сомнительных удовольствий, способных испортить всю жизнь. Запрещённые вещества оказывают катастрофическое воздействие на здоровье человека. В силу отсутствия жизненного опыта молодые люди сами не замечают, как попали в ловушку наркоторговцев. Преодолеть зависимость удаётся, к сожалению, лишь немногим. Поэтому важно проводить профилактическую работу среди молодёжи на системной основе», - сказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Аскар Джумабеков.

Напомним, накануне особо крупную партию «синтетики» изъяли у жителя Тараза, по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято синтетическое вещество «Альфа PVP» в особо крупном размере.

В селе Интернациональный Меркенского района задержали 47-летнего местного жителя.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области за двое суток выявили 22 факта наркоправонарушений. До 15 лет с конфискацией имущества может получить житель Тараза, задержанный с крупной партией синтетических наркотиков.