-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:53
-
-
-
-
-
-
О вреде синтетических наркотиков рассказали жамбылским студентам полицейские
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские полицейские провели круглый стол с участием молодежи на тему вреда синтетических наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Таразском колледже сервиса и технологий состоялся круглый стол на тему «О вреде синтетических наркотиков». Мероприятие провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области совместно с КГУ «Молодежный ресурсный центр» отдела внутренней политики акимата города Тараза, поликлиникой «ZHANUYA» и волонтерами.
В ходе профилактической беседы прозвучали видеолекции на государственном и русском языках.
Студентам разъяснили, что в большинстве своем наркоторговцы используют интернет-пространство. Молодых людей предупредили, что нельзя заходить на подозрительные сайты и вести переписку в социальных сетях с незнакомыми людьми. Рассказали и об уголовной ответственности за употребление и распространение наркотиков.
«Общими усилиями нам надо предостеречь молодежь от сомнительных удовольствий, способных испортить всю жизнь. Запрещённые вещества оказывают катастрофическое воздействие на здоровье человека. В силу отсутствия жизненного опыта молодые люди сами не замечают, как попали в ловушку наркоторговцев. Преодолеть зависимость удаётся, к сожалению, лишь немногим. Поэтому важно проводить профилактическую работу среди молодёжи на системной основе», - сказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Аскар Джумабеков.
Напомним, накануне особо крупную партию «синтетики» изъяли у жителя Тараза, по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято синтетическое вещество «Альфа PVP» в особо крупном размере.
В селе Интернациональный Меркенского района задержали 47-летнего местного жителя.
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области за двое суток выявили 22 факта наркоправонарушений. До 15 лет с конфискацией имущества может получить житель Тараза, задержанный с крупной партией синтетических наркотиков.
- С Днем благодарности поздравили сотрудников ДУИС представители акмолинского филиала Красного полумесяца
- Всемирный день гражданской обороны отметили в Акмолинской области
- Ребята из посольства помогали день и ночь – казахстанка об эвакуации из Украины
- 74 казахстанца остаются в безопасной зоне в Польше - советник-посланник РК в Украине
- Прилетевшие из Польши казахстанцы рассказали, как добирались на родину
- Ветеранов поздравили с Днем благодарности в полиции Жамбылской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана