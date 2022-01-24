О вреде наркотиков рассказали полицейские молодежи Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - О вреде наркотиков и об ответственности за их употребление и распространение рассказали полицейские молодежи Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в колледже «Тараз-Ғасыр» с соблюдением санитарных требований сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области провели семинар на тему «Светлое будущее без наркотиков».

Участниками стали студенты и сотрудники КГУ «Молодежный ресурсный центр» отдела внутренней политики акимата Тараза. Им были показаны антинаркотические ролики.

Сотрудники полиции рассказали о вреде наркотических веществ, в том числе синтетических наркотиков, и о тех пагубных пристрастиях, которые возникают вследствие их употребления, а также об основных новеллах уголовного законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Цель семинара - пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, усиление мер в борьбе с наркоманией. Мы призываем молодежь вести здоровый образ жизни и противостоять преступному влиянию наркодилеров», - говорит начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Аскар Джумабеков.