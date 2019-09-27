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О врачебных ошибках высказался глава Минздрава

27 Сентября 2019 18:43
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О врачебных ошибках высказался глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал, как в Казахстане должен регулироваться медицинский инцидент или врачебная ошибка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В действующем законодательстве понятие «врачебная ошибка» отсутствует. Это такой бытовой термин, жаргон, можно сказать. Мы в Кодекс (О здоровье – прим. автора) предлагаем прописать термин «медицинский инцидент», когда в результате проведения лечения произошли неожиданные осложнения, и неблагоприятные исходы. Невозможно все предсказать. К сожалению, как бы вам и нам этого не хотелось, человеческий организм - это не компьютер. Ни один даже самый выдающийся врач не может гарантировать, что все пойдет по плану и не будет таких осложнений. Нужно четко разделять даже в обществе понятие осложнение и инцидент», - сказал Елжан Биртанов журналистам в Правительстве.

По словам министра, ошибка может произойти у каждого врача.

«В законодательстве есть четкое понятие – «ненадлежащее выполнение своих профессиональных обязанностей». Медики считают, что норма сформулирована неправильно. Поскольку слово «ненадлежащее» может быть, например, если человек, неправильно - не сверху вниз, а снизу верх обработал рану. Какие от этого последствия - основной вопрос. Когда врачебная комиссия рассматривает: такие-то манипуляции были выполнены не по протоколу, это не означает, что это ошибка и привела к каким-то исходам. Важна очень экспертиза. И во всём мире решения принимаются на основе экспертизы, к примеру, на судебно-медицинской», - считает Е. Биртанов.

Он также отметил, что в Казахстане в этом плане не так много такой практики. Так, Елжан Биртанов сказал, что во всем мире есть специальные эксперты и специальные суды, которые рассматривают медицинские дела.

«В этой части, конечно, медицинское сообщество очень чувствительно, когда ты выполняешь свою работу и возможны какие-то сбои, технические ошибки, но ты подвергаешься уголовному преследованию. Конечно, цена ошибки очень высока, но это то, с чем медработники живут. Например, страна, которая считается в мире самым высоким уровнем развития медицины - США декларируют наибольшее количество врачебных ошибок, в том числе с летальным исходом, но это никогда не сопровождается уголовным преследованием. Для чего то нужно? Чтобы медицинское общество училось и проводило работу над ошибками. Когда ты декларируешь ошибки, то человека можно еще спасти. Если человек ошибся, то боясь уголовного преследования будет молчать. К сожалению, это отражается на перспективе пациента. Мое мнение такое - мы говорим о том, что нужно переходить на мировую практику», - подчеркнул Е. Биртанов.

Напомним, ранее глава Минздрава прокомментировал дело алматинских врачей. По словам Елжана Биртанова, расследование дела врачей городской больницы №4 Алматы Каната Тезекбаева и анестезиолога Аскара Тунгышбаева должно быть проведено в соответствии с законом.

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Ключевые слова: Здравоохранение,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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