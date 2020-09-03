О возврате железнодорожных билетов казахстанцы могут узнать по WhatsApp
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Национальный перевозчик открыл WhatsApp номер по вопросам возврата железнодорожных билетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».
В связи с поступающими обращениями от пассажиров касательно возврата проездных документов (билетов) и денежных средств, АО «Пассажирские перевозки» с 3 сентября 2020 года запускает мессенджер WhatsApp +7-707-270-36-64 для приема и оперативной обработки обращений.
Возврат платежей производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от способа приобретения билета:
- при возврате билета не позднее 1 часа до отправления поезда со станции отправления денежные средства поступают на карту плательщика в течение 5 (пяти) рабочих дней;
- при возврате билета менее 1 часа до отправления поезда со станции формирования денежные средства поступают в течение 30 (тридцати) календарных дней в претензионном порядке на основании заявления пассажира.
Пассажиры, не получившие денежные средства за возврат билетов, обратившись на WhatsApp +7-707-270-36-64, могут уточнить статус возврата денежных средств.
При отправке запроса необходимо указать номер проездного документа (билета) либо отправить фото проездного документа (билета) и квитанции о возврате проездного документа (билета) при обращении в билетную кассу.
Национальный перевозчик напоминает, что возврат железнодорожных билетов производится согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом (далее – Правила), утвержденных приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 545.
Согласно Правилам, при возврате проездных документов (билетов):
- не позднее, чем за 24 часа до отправления поезда – выплачивается полная стоимость проезда;
- менее чем за 24 часа, но не позднее, чем за 6 часов до отправления поезда – выплачивается стоимость билета и 50 % стоимости плацкарты;
- менее чем за 6 часов до отправления и не более 1 часа после отправления поезда выплачивается стоимость билета, при этом удерживается вся стоимость плацкарты.
По истечении 1 часа после отправления поезда возврат проездных документов (билетов) не производится, денежные средства не возвращаются.
При отмене курсирования пассажирского поезда, пассажиры могут оформить возврат проездных документов (билетов) и получить денежные средства в полном объеме без удержаний.
Возвращать проездные документы (билеты) следует по месту их приобретения.
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