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О возвращении казахстанских туристов рассказали в Минкультуры и спорта

18 Января 2022 13:11
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О возвращении казахстанских туристов рассказали в Минкультуры и спорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В период с 6 по 17 января в Казахстан возвращено 7 361 туристов посредством порядка 90 регулярных и 30 чартерных авиарейсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

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Касательно ситуации с возвратом казахстанских туристов из-за рубежа Министерство культуры и спорта РК сообщает следующее:

В период с 6 по 17 января в Казахстан возвращено 7361 туристов посредством порядка 90 регулярных и 30 чартерных авиарейсов.

На 17 января в связи с возникшими задержками авиарейсов возврата ожидают 275 туристов, из них в Тайланде – 192, в Шри-Ланке – 25, на Мальдивах – 34 и в Гоа – 24 туриста.

Сообщаем, что до 19 января т. г. все организованные туристы вернутся в Казахстан.

Все туристы, находящиеся за границей, оповещены о переносе рейсов.

Туроператоры при поддержке консульств Казахстана, за свой счет обеспечивают размещение туристов в зарубежных отелях.

Для прибывающих в Казахстан туристов организовывается развозка и размещение. Работы проводятся силами КФ «Туристік Қамқор» при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.


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#Туризм   #Минкультуры   #Общество   #Авиация  
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