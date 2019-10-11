О возросшей конкуренции с авиацией высказался глава АО «Пассажирские перевозки»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О конкуренции железнодорожного транспорта с авиацией и автомобилями высказался генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Михаэль Кортюм, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Рынок меняется, в Казахстане тоже построено очень много автодорог, которые способствуют индивидуальному передвижению людей. Естественно, возможен переток людей с железнодорожных перевозок на авто. Эти изменения, безусловно, будем исследовать, смотреть, как будет все меняться в будущем», - сказал Михаэль Кортюм на брифинге.
Глава АО «Пассажирские перевозки» подчеркнул, что намерен сохранить долю перевозок ж/д транспорта на рынке.
«Конечно, я не согласен с тем, что будет снижаться наша доля. Наша цель – сохранить нашу долю на рынке или даже повысить, то есть нам нужен качественный продукт, чтобы люди с удовольствием ездили по железной дороге, чтобы люди могли переживать приятные впечатления в дороге», – добавил Михаэль Кортюм.
Он также сообщил, что компания совместно с «Дойчебанном» разрабатывает стратегию развития.
«Будем рассматривать рынок, как он развивается. Особенности рынка в плане исследования схожи с европейскими. Там тоже цены на авиаперелеты идут вниз, также идет конкуренция с автобусными перевозками. Существуют также другие предприятия, помимо «Дойчебанна», которые оказывают услуги пассажирских перевозок, рынок меняется», - резюмировал Михаэль Кортюм.
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