О возможных сроках ревакцинации населения рассказал глава Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал вопрос ревакцинации населения. По его словам, вопрос не требует спешки, нужно грамотно изучить источники, международный опыт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По ревакцинации сейчас изучаются подходы. Казахстан вошел в группу высокого уровня Европейского региона ВОЗ, именно в рабочую группу, которая сейчас занимается стандартами и стратегии по ревакцинации. Было предварительное заключение о том, что нужно делать ревакцинацию с осторожностью. При этом в первую очередь вакцинировать уязвимые слои населения и тех граждан, у которых отсутствуют антитела. Сейчас по кратности, какие вакцины нужны, в какой дозировке - идет рассмотрение нашей внутренней комиссии по иммунизации. Буквально в ближайшее время на межведомственной комиссии будут представлены предложения, параметры по утверждению в целом самой программы», - прокомментировал глава Минздрава на брифинге в СЦК.

По его словам, ведомство внимательно следит за опытом других стран. Подходы очень разные, сказал Алексей Цой.

«Но в целом есть общая динамика, что от 6 до 9 месяцев ревакцинация запускается во многих странах. В первую очередь, она запускалась в тех странах, где сама вакцинация началась в прошлом году. То есть, ноябрь-декабрь прошлого года. сейчас уже больше 9 месяцев прошло с момента второй вакцинации в этих странах. У нас это время ближе подходит к ноябрю-декабрю. Сейчас у нас есть время, мы должны получить определенный опыт, который есть в мире. Думаю, в ближайшее время будут четкие ориентиры, как мы будем делать, какими вакцинами, в какие сроки. Вопрос не требует такой спешки. Надо все грамотно проверить: источники, данные, международный опыт. Думаю, в ближайшее время озвучим, как только утвердится Межведомственной комиссией», - отметил Алексей Цой.