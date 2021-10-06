О возможных сроках ревакцинации населения рассказал глава Минздрава РК
«По ревакцинации сейчас изучаются подходы. Казахстан вошел в группу высокого уровня Европейского региона ВОЗ, именно в рабочую группу, которая сейчас занимается стандартами и стратегии по ревакцинации. Было предварительное заключение о том, что нужно делать ревакцинацию с осторожностью. При этом в первую очередь вакцинировать уязвимые слои населения и тех граждан, у которых отсутствуют антитела. Сейчас по кратности, какие вакцины нужны, в какой дозировке - идет рассмотрение нашей внутренней комиссии по иммунизации. Буквально в ближайшее время на межведомственной комиссии будут представлены предложения, параметры по утверждению в целом самой программы», - прокомментировал глава Минздрава на брифинге в СЦК.
По его словам, ведомство внимательно следит за опытом других стран. Подходы очень разные, сказал Алексей Цой.
«Но в целом есть общая динамика, что от 6 до 9 месяцев ревакцинация запускается во многих странах. В первую очередь, она запускалась в тех странах, где сама вакцинация началась в прошлом году. То есть, ноябрь-декабрь прошлого года. сейчас уже больше 9 месяцев прошло с момента второй вакцинации в этих странах. У нас это время ближе подходит к ноябрю-декабрю. Сейчас у нас есть время, мы должны получить определенный опыт, который есть в мире. Думаю, в ближайшее время будут четкие ориентиры, как мы будем делать, какими вакцинами, в какие сроки. Вопрос не требует такой спешки. Надо все грамотно проверить: источники, данные, международный опыт. Думаю, в ближайшее время озвучим, как только утвердится Межведомственной комиссией», - отметил Алексей Цой.