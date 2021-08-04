+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О возможных случаях бесплодия после коронавируса рассказала эксперт

4 Августа 2021 17:21
Поделиться:
О возможных случаях бесплодия после коронавируса рассказала эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Лаззат Ералиева рассказала о возможных случаях бесплодия после перенесенного коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Пять iPhone12 разыграют среди вакцинированных в Нур-Султане Время работы субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится с 9 августа в Карагандинской области Над созданием вакцины против КВИ в виде нанокапсул работают в Казахстане   – Алмаз Шарман

В ходе брифинга журналист спросила, зафиксированы ли в Казахстане случаи, когда люди столкнулись с бесплодием после перенесенной коронавирусной инфекции.

«К сожалению, такая статистика есть. Я знаю, что в центрах ЭКО, люди, которые готовятся к зачатию, их обследуют. Есть уже несколько таких случаев, что люди после перенесенной коронавирусной инфекцией, в частности это мужчины, которые приходят и обнаруживается, что у них аспермия – отсутствие сперматозоидов, после перенесенной коронавирусной инфекции», - прокомментировала эксперт.

По ее словам, к счастью, через три-четыре месяца состояние улучшается, но, при этом, количество сперматозоидов намного ниже, чем это было до заболевания.

«Сейчас все это изучается. Вы же понимаете, что это абсолютно новые данные. Я думаю, что по изучению будет хорошая статья не только по миру, но и у нас в Казахстане. Но такие данные есть», - добавила Лаззат Ералиева.



Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Пять iPhone12 разыграют среди вакцинированных в Нур-Султане
Время работы субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится с 9 августа в Карагандинской области
Над созданием вакцины против КВИ в виде нанокапсул работают в Казахстане   – Алмаз Шарман
Популярное
1 Дельта-штамм молниеносно поражает органы больного - врач
2 Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
3 Почему Нур-Султан попал в темно-красную зону, объяснила главный санврач города
4 В «зеленую зону» вышел один регион Казахстана
5 У какой категории лиц не вырабатываются антитела
6 Жара, гроза, пыльная буря - синоптики о погоде 4 августа в Казахстане
Читайте также
Все переболевшие по несколько раз были не вакцинированы - Сауле Атыгаева
У какой категории лиц не вырабатываются антитела
Дельта-штамм молниеносно поражает органы больного - врач
Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
Почему Нур-Султан попал в темно-красную зону, объяснила главный санврач города
В «зеленую зону» вышел один регион Казахстана
У какой категории лиц не вырабатываются антитела
Жара, гроза, пыльная буря - синоптики о погоде 4 августа в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив