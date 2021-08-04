О возможных случаях бесплодия после коронавируса рассказала эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Лаззат Ералиева рассказала о возможных случаях бесплодия после перенесенного коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга журналист спросила, зафиксированы ли в Казахстане случаи, когда люди столкнулись с бесплодием после перенесенной коронавирусной инфекции.

«К сожалению, такая статистика есть. Я знаю, что в центрах ЭКО, люди, которые готовятся к зачатию, их обследуют. Есть уже несколько таких случаев, что люди после перенесенной коронавирусной инфекцией, в частности это мужчины, которые приходят и обнаруживается, что у них аспермия – отсутствие сперматозоидов, после перенесенной коронавирусной инфекции», - прокомментировала эксперт.

По ее словам, к счастью, через три-четыре месяца состояние улучшается, но, при этом, количество сперматозоидов намного ниже, чем это было до заболевания.

«Сейчас все это изучается. Вы же понимаете, что это абсолютно новые данные. Я думаю, что по изучению будет хорошая статья не только по миру, но и у нас в Казахстане. Но такие данные есть», - добавила Лаззат Ералиева.



