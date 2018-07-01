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О возможных пожарах предупредили дачников Петропавловска

25 Июля 2018 12:53 102
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О возможных пожарах предупредили дачников Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске волонтеры и спасатели ездят по дачным поселкам и предупреждают о последствиях неосторожного обращения с огнем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям говорят, что большая часть пожаров случается в жилом секторе и в основном по вине людей. Летом же петропавловцы много времени проводят на дачах.

«Неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, газовых устройств - это далеко неполный перечень самых распространенных причин возгораний. По этим же причинам нередко вспыхивают пожары и в дачном массиве», - рассказали в пресс-службе.

О возможных пожарах предупредили дачников Петропавловска 

Спасатели и добровольцы проводили обходы, встречались с дачниками, давали рекомендации по устранению нарушений противопожарных правил,  заодно напоминали о необходимости соблюдения мер безопасности на воде в купальный сезон.

Всего с начала года в Северо-Казахстанской области произошло 396 пожаров, из них 126 в Петропавловске. Материальный ущерб составил около 70 миллионов тенге. Жертвами огня стали 17 человек, в том числе 4 детей. 16 погорельцев получили травмы различной степени тяжести. 


О возможных пожарах предупредили дачников Петропавловска 
О возможных пожарах предупредили дачников Петропавловска 
О возможных пожарах предупредили дачников Петропавловска 
О возможных пожарах предупредили дачников Петропавловска 

 

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Безопасность,
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Автор:

Олеся Жуковень

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