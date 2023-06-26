О возможной засухе предупредил аким области Улытау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году область Улытау может столкнуться с засухой. Об этом сообщил глава региона Берик Абдыгалиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть прогнозы, что в этом году в регионе может быть засуха. В связи с этим, в рамках заготовки кормов фермерам с 1 июля будут выделены субсидии на сумму 500 млн тенге», - сказал аким во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

В прошлом году, как отметил Берик Абдыгалиулы, на заготовку кормов было выделено 250 млн тенге.

Также он добавил, что общая посевная площадь в области составляет 31 тысячу гектаров. В весенне-полевых работах задействованы 62 единицы техники. В рамках кампании в этом году впервые были выданы кредиты на сумму 50 млн тенге. По программе повышения доходов сельского населения «Ауыл аманаты» будет выделено 3,2 млрд тенге.

Ранее Берик Абдыгалиулы отчитался о проводимой в области работе для обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен на социально-значимые продукты.