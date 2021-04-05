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    11:22, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    О возможности схода снежных лавин предупредили алматинцев

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 5 - 6 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с выпадением осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 5-6 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин», - сообщили в ДЧС Алматы.

    Горожанам не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

    Напомним, 1 апреля в лавиносборах № 56, № 26 самопроизвольно сошли лавины в районе Шымбулака, объемом 2100 куб. м. Лавины остановились на склонах. Жертв и пострадавших не было.


    Теги:
    МЧС Безопасность Алматы
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