О возможности схода снежных лавин предупредили алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 5 - 6 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с выпадением осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 5-6 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин», - сообщили в ДЧС Алматы.

Горожанам не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

Напомним, 1 апреля в лавиносборах № 56, № 26 самопроизвольно сошли лавины в районе Шымбулака, объемом 2100 куб. м. Лавины остановились на склонах. Жертв и пострадавших не было.