О возможности покончить с эпидемией СПИДа до 2030 года заявили в ЮНЭЙДС

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В Восточной Европе и Центральной Азии по-прежнему отмечает резкий рост числа новых случаев ВИЧ/СПИДа – с 2010 года этот показатель вырос на 49 процентов. Об этом говорится в новом докладе ЮНЭЙДС «Путь к победе над СПИДом». Документ содержит конкретные рекомендации, выполнение которых поможет справиться с эпидемией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

Авторы опубликованного с доклада, подготовленного Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), убеждены, что покончить с эпидемией этого заболевания можно до 2030 года, как и планировалось. Но для этого необходимо принять решительные меры.

Цели 95-95-95

Ботсвана, Эсватини, Руанда, Танзания и Зимбабве уже достигли целей 95–95–95. Это означает, что 95 процентов людей, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе, 95 процентов из них получают жизненно необходимое антиретровирусное лечение, а 95 процентов из них достигли вирусной супрессии. Кроме того, к этим показателям приближаются 16 других стран, восемь из них расположены в Африке к югу от Сахары – регионе, на который приходится 65 процентов всех людей, живущих с ВИЧ.

След в истории

«Победа над СПИДом – это уникальная возможность для сегодняшних лидеров оставить свой след в истории, – заявила Винни Бьянима, Исполнительный директор ЮНЭЙДС. – Будущие поколения всегда будут помнить их как людей, остановивших самую смертоносную пандемию в мире. Они могут спасти миллионы жизней и сохранить здоровье людей. Они могут показать, на что способны настоящие лидеры».

В докладе подчеркивается, что успешная реализация мер по противодействию ВИЧ возможна только при сильном политическом руководстве. Это означает, что необходимо использовать фактические и научно обоснованные данные; бороться с неравенством, сдерживающим прогресс; расширять возможности сообществ и общественных организаций в их жизненно важной роли в противодействии ВИЧ; обеспечивать достаточное и устойчивое финансирование.

Финансирование

Самыми успешными были результаты в странах и регионах, которые выделяют на эти цели достаточно средств: например, в Восточной и Южной Африке, где число новых случаев инфицирования ВИЧ с 2010 года снизилось на 57 процентов.

Благодаря поддержке и инвестированию в прекращение эпидемии СПИДа среди детей в 2022 году 82 процента беременных и кормящих женщин, живущих с ВИЧ во всем мире, получали антиретровирусную терапию, а в 2010 году ее получали всего 46 процентов этой категории населения. Принятые меры привели к сокращению числа новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей на 58 процентов с 2010 по 2022 годы, что является самым низким показателем с 1980-х годов.

Защита прав человека

Прогресс в противодействии ВИЧ был достигнут за счет того, что правовые и политические механизмы не нарушают права человека, а предоставляют и защищают их. В 2022 и 2023 годах вредоносные законы были отменены в нескольких странах, а пять из них (Антигуа и Барбуда, Острова Кука, Барбадос, Сент-Китс и Невис и Сингапур) также декриминализировали однополые сексуальные отношения.

Антиретровирусная терапия

Число людей, получающих антиретровирусную терапию, выросло почти в четыре раза – с 7,7 миллиона в 2010 году до 29,8 миллиона в 2022 году.

Однако в докладе также говорится, что покончить с эпидемией СПИДа не удастся автоматически. В 2022 году СПИД каждую минуту уносил одну жизнь. Около 9,2 миллиона человек до сих пор не получают лечение, в том числе 660 тысяч детей, живущих с ВИЧ.

Женщины и девочки по-прежнему сильнее других страдают от эпидемии ВИЧ, особенно в странах Африки к югу от Сахары. В 2022 году в мире еженедельно инфицировались ВИЧ 4 тысячи молодых женщин и девушек. Только 42 процента районов Африки к югу от Сахары с заболеваемостью ВИЧ выше 0,3 процента охвачены специальными программами профилактики ВИЧ для девочек-подростков и молодых женщин.

Новые случаи инфицирования

Почти четверть (23 процента) новых случаев инфицирования ВИЧ приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, где в некоторых странах наблюдается тревожный рост их числа.

Резкое увеличение числа новых случаев инфицирования по-прежнему наблюдается в Восточной Европе и Центральной Азии (увеличение на 49 процентов с 2010 года), а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке (увеличение на 61 процент с 2010 года).

Эти тенденции обусловлены, главным образом, отсутствием услуг по профилактике ВИЧ для маргинализированных групп населения, а также препятствиями, вызванными карательными законами и социальной дискриминацией.

Кроме того, в 2022 году финансирование мер в ответ на ВИЧ сократилось как на международном, так и на национальном уровне, достигнув показателей 2013 года. В 2022 году финансирование составило 20,8 миллиарда долларов, что намного меньше суммы в 29,3 миллиарда, которая необходима к 2025 году.

Шанс покончить со СПИДом

Сейчас есть шанс покончить со СПИДом, отмечают авторы доклада. Для этого, по их словам, важно «проявить политическую волю и инвестировать в приоритетные и надежные меры противодействия ВИЧ». В частности, они призывают внедрять доказавшие свою эффективность программы профилактики и лечения ВИЧ, укрепить меры в сфере здравоохранения, отказаться от дискриминационных законов, продвигать гендерное равенство и расширять возможности сообществ.

«Мы полны надежды, но это не спокойный оптимизм, когда все идет по плану. Это, скорее, надежда, когда есть возможности для достижения успеха, но они зависят от действий, – отметила Бьянима. – Факты и цифры, приведенные в этом докладе, не доказывают, что наш мир уже на пути к успеху, но все же мы можем его достичь. Путь ясен».

Статистика 2022 года

39 миллионов человек в мире жили с ВИЧ

29,8 миллиона человек получали антиретровирусную терапию

1,3 миллиона человек инфицировались ВИЧ

630 тысяч человек умерли от болезней, связанных со СПИДом.