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О возможности эвакуации казахстанцев через Молдову рассказали в МИД РК

26 Февраля 2022 17:57
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О возможности эвакуации казахстанцев через Молдову рассказали в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров поделился данными о казахстанцах, находящихся в Молдове, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ситуация в Молдове. Сегодня посольством организован транспорт и запланирован выезд 10 граждан Казахстана в город Кагул за получением в генеральном консульстве Румынии транзитных виз. После получения виз будет выезд КПП на границе с Румынией. После пересечения границы посольство Казахстана в Румынии организует транспортное обеспечение для перевозки наших граждан в город Бухарест, чтобы они оттуда смогли вылететь в Казахстан через Стамбул», - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал работу по эвакуации граждан Казахстана из Украины и рассказал о ситуации на границе Украины с казахстанскими гражданами. Также стало известно, что посольством Казахстана в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан. А. Смадияров заверил, что данных о пострадавших казахстанцев в Украине нет. Посольство Казахстана в Киеве работает в штатном режиме.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Молдова   #Россия   #Украина   #Общество   #Кризис   #Политика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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