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О возможном сходе снежных лавин предупредили жителей ВКО

6 Декабря 2022, 14:17
О возможном сходе снежных лавин предупредили жителей ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По информации филиала «Казселезащита», в связи с неблагоприятными метеоусловиями, усилением ветра с 6 по 8 декабря в горных районах ВКО возможен самопроизвольный сход снежных лавин.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Специалисты ДЧС ВКО рекомендуют жителям воздержаться от поездок в горы.

«Много лавиноопасных очагов угрожает автомобильным дорогам, проезжая мимо них - не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона - «112», - добавили в ДЧС.


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