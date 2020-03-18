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О возможном сходе снежных лавин предупредили алматинцев
18 Марта 2020 11:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейне реки Улкен Алматы (в высотной зоне ниже 2200 м) 18 марта возможен сход снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах, предупредили в Казгидромет.
Ключевые слова: Алматы, Казгидромет, Безопасность, Погода,
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