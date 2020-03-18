О возможном сходе снежных лавин предупредили алматинцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейне реки Улкен Алматы (в высотной зоне ниже 2200 м) 18 марта возможен сход снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах, предупредили в Казгидромет.