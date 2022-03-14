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О возможном сходе лавин в ВКО предупредили спасатели

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Марта 2022, 09:57
О возможном сходе лавин в ВКО предупредили спасатели

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области предупредил о возможном сходе лавин в области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области предупреждает, что в связи с метеорологической и снеголавинной обстановкой и выпадением значительных осадков в виде дождя и снега, повышением температурного фона в горных районах Восточно-Казахстанской области возможен самопроизвольный сход снежных лавин. Лавинная опасность сохраняется с 14 по 17 марта 2022 года.

Особо опасными являются 20 очагов вдоль автодорог: «Усть-Каменогорск - Самарское», «Усть-Каменогорск - Зыряновск», «Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка - Северное», «Катон-Карагай – Согорное – Барлык (Печи)», «Катон-Карагай - Рахмановские ключи», на горе «Зубовская», района Алтай.

ДЧС ВКО рекомендует:

- учитывайте прогноз погоды, выходя на маршрут. Выезжать в горы нельзя в снегопад, при метелях и штормовом ветре;

- не отправляйтесь в поход в одиночку и в темное время суток. Обязательно сообщайте о маршруте и планах своим близким, спасателям.

Как действовать во время схода лавины:

- постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;

- попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;

- при погружении в снег подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться

Ранее спасатели предупреждали о возможном сходе лавин в Алматинской области.

Восточно-Казахстанская область   Безопасность   Регионы   Погода   МЧС   ДЧС   Природа  
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