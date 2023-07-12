О возможном дефиците бензина марки АИ -95 заявил Алмасадам Саткалиев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане наметился тренд на появление дефицита бензина марки АИ-95. Об этом заявил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наметился тренд на появление дефицита 95-го бензина. Это связано с ремонтами, которые у нас проводили на Шымкентом нефтехимическом заводе, а также аварийной остановке Атырауского завода. Сейчас необходимый объём на нефтебазах и заводах накоплен, и идёт отгрузка данного вида топлива в соответствии с заявками акиматов. Да, в направлениях, где идёт повышенный объём потребления, возможны сбои, дефицит будет покрыт за счёт внутренних поставок», - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопрос журналиста об отсутствии на некоторых АЗС бензина марки АИ-95 на брифинге в Правительстве.

На вопрос не приведет ли это к спекуляции глава минэнерго заявил, что ведомством ведется работа по недопущению резкого роста цены на этот вид топлива.

«95-й - это нерегулируемый вид топлива, сами заправщики имеют право повышать цены. Мы, как министерство энергетики, можем давать рекомендации в плане индикатора цен. Мы данную работу проводим с собственниками продукта и с сетками, предприятиями, которые владеют АЗС, с целью недопущения резкого роста цены на этот вид топлива», - отметил Алмасадам Саткалиев.