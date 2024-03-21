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    21:02, 20 Март 2024 | GMT +6

    О возможных подтоплениях в выходные дни предупредили жителей СКО

    потоп
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    В Северо-Казахстанской области с 23 по 26 марта ожидается повышение температуры воздуха днем, интенсивное таяние снега, формирование талого стока. Возможны подтопления, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Филиал РГП «Казгидромет» объявил соответствующее штормовое предупреждение.

    — В третьей декаде марта погода ожидается преимущественно без осадков.Преобладающая температура воздуха ночью по области 10-15, на западе области 18 мороза, днем — колебание от 3 мороза-2 тепла до 2-7 тепла. В конце декады ожидается прохождение циклонов, которые принесут осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра западных направлений 15-20 метров в секунду небольшое понижение днем до 0-5 мороза, — сообщила директор филиала Кымбат Мергалимова.

    Департамент по чрезвычайным ситуациям просит при угрозе или возникновении подтоплений сразу обращаться на номер 109 или 112.

    Теги:
    ДЧС Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Вода
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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