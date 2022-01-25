О возмещении ущерба бизнесу и трансформации «Атамекен» рассказал Аблай Мырзахметов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О трансформации национальной предпринимательской палаты, механизме возмещения ущерба бизнесу и об итогах опроса среди предпринимателей рассказал в ходе прямого эфира в Facebook председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы провели встречу с нашим активом, представителями региональных палат и отраслевыми ассоциациями. В ходе обсуждения мы договорились, что до конца недели будет проведено соответствующее заседание региональных советов, где обсудят самые насущные вопросы. Договорились, что от каждого комитета и регионального совета, по два человека будут включены в рабочую группу. Рабочая группа не будет закрыта. Мы параллельно начали работу с теми ассоциациями, которые не аккредитованы. Поступило более 50 предложений от наших коллег, ассоциаций, они тоже будут включены в сводную таблицу», - отметил глава «Атамекен».
Что касается возмещения ущерба пострадавшему бизнесу, по словам спикера, в колл-центр поступило более 10 тысяч звонков. 2500 тысяч из них поступило от физических лиц.
«Мы активно собирали эту информацию. Более 1700 объектов (92 %) пострадали по Алматы. 18 января комиссией был рассмотрен порядок принятия заявок по возмещению ущерба. С 21 января уже начался прием заявок. Понимаем, что у многих предпринимателей бухгалтерские документы, журналы регистрации были сожжены и утеряны. Это тоже нужно учитывать. Все варианты возмещения приведены. Все замечания имплементированы в правило и в таком ключе «слышащего государства», будем корректировать и держать всех в курсе», - прокомментировал Аблай Мырзахметов.
Глава «Атамекен» добавил, что до конца первого квартала запустят цифровую систему национальной палаты, которая позволит более миллиона предпринимателям получить обратную связь.
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