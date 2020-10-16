О вовлеченности граждан в деятельность Антикоррупционной службы рассказали в Агентстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство активно ведет комплексную работу по обеспечению открытости и прозрачности государственных органов. На сегодняшний день созданные при Агентстве консультативно-совещательные органы из числа представителей общественности являются основными генераторами антикоррупционных инициатив, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Сегодня каждый гражданин, общественный деятель, в том числе и журналисты играют особую роль в продвижении идеологии добропорядочности и реализации антикоррупционной политики, так как без активного участия общественности невозможно искоренить коррупцию.

Как вам известно, первым общественным институтом при Агентстве была Специальная мониторинговая группа по реализации Антикоррупционной стратегии. Созданная в 2015 году, за 5 лет она трансформировалась в реальный и, в хорошем смысле, грозный институт гражданского контроля, внесший ощутимую лепту в развитие открытости и подотчетности государственных органов как на республиканском, так и местном уровне.

На системной основе членами СМГ ведется работа по воплощению в жизнь принципов академической честности через мониторинг проведения ЕНТ и распределения грантов при поступлении в магистратуру.

В целях более предметного решения сегодняшних проблем СМГ сосредоточены на выявлении коррупционных рисков в деятельности всех государственных органов, квазигоссектора и в особенности налоговиков и таможенников.

С каждым днем все большую популярность набирает программа «Адалдық алаңы» , за два года переросшая в страновое антикоррупционное движение.

Начатый в столице и масштабированный по поручению Елбасы на всю страну данный проект стал полноценным брендом искоренения бытовой коррупции и продвижения общенациональной идеи развития антикоррупционной культуры.

Кроме того, в рамках проектных офисов «Адалдық алаңы» инициирована масштабная трансформация государственных органов, их переход на сервисную модель обслуживания.

Это свыше 200 открытых сервисных акиматов различного уровня, порядка 2 тысяч безбарьерных фронт-офисов и open space, благодаря которым госслужащие становятся в прямом смысле слова ближе к народу, а люди получают услуги в комфортных и понятных условиях.

Немаловажную роль в превентивном механизме противодействия коррупции занимают антикоррупционное просвещение и воспитание.

Здесь внимание уделяется повышению правовой грамотности населения с принятием действенных мер по решению проблемных вопросов граждан. Триггером в этой работе выступает волонтерский проект «Adal kómek», к реализации которого подключены патриотически настроенные и неравнодушные к судьбе общества квалифицированные юристы, специализирующиеся в различных областях права.

В рамках проекта порядка 2,5 тыс. юристами даны разъяснения по более 18 тысячам вопросов граждан.

Еще одним инструментом построения конструктивного диалога с населением, культивирования добропорядочности и всеобщего неприятия коррупции выступили республиканский и региональные информационно-просветительские штабы .

Их предназначением является широкое освещение деятельности проектных офисов практически во всех соцсетях.

Так только с начала этого года организовано проведение свыше 1700 прямых эфиров на тему формирования нулевой терпимости к коррупции.

На фоне циклических кризисных явлений в экономике особо актуальными являются вопросы поддержки и обеспечения защиты как отечественного бизнеса, так и внешних инвесторов.

Одной из форм такой поддержки со стороны государства стал проект «Protecting Business and Investment» или PBI, выступающий своеобразным юридическим щитом для бизнеса, посредством которого обеспечено сопровождение более 500 отечественных и зарубежных инвестпроектов на сумму порядка 12 трлн. тенге.

Главой государства определены амбициозные задачи в части реконструкции и обеспечения дорожным сервисом 24 тыс. километров дорог. А это, по сути, все дороги республиканского значения.

Для реализации этих задач Агентством инициирован проект « Сапалы жол» . Успешная реализация проекта позволило сэкономить 12 млрд тенге.

Все наши инициативы нашли поддержку со стороны руководства страны и общественности.

Дополнительным примером этому является реализация «Интерактивную карты открытых бюджетов», направленный на общественное участие в управлении государством посредством обеспечения доступа граждан к процессу формирования и расходования бюджета.

В свете построения гражданского общества путем сокращения дистанции между обществом и государством, максимальной открытости госаппарата перед населением, важную роль приобрел впервые созданный в начале этого года Общественный совет при Агентстве . Совет сформирован из авторитетных и уважаемых общественных деятелей, обладающих большим профессиональным и жизненным опытом.

Членами Совета также дана экспертная оценка НПА, разработанным Агентством НПА, в т.ч. по вопросам проведения научной антикоррупционной экспертизы; назначению и осуществлению пенсионных выплат за выслугу лет сотрудникам, проходившим службу в антикоррупционной службе; правил проведения внешнего анализа коррупционных рисков.

Благодаря поддержанию наших инициатив Агентство сегодня признано обществом как наиболее открытый госорган, обеспечивающий конструктивной диалог с населением в рамках реализации провозглашенной Главой государства концепции «Слышащего государства».

Синергия усилий общественности и Антикора была услышана и замечена на самом высоком уровне, в результате чего Главой государства поддержана инициатива о разработке и принятии Закона «Об общественном контроле».

С его принятием начнется новый этап качественных социально-экономических изменений за счет прозрачности, подконтрольности, подотчетности государства обществу.