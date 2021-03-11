О восстановлении цен на металлы заявили в Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цены на металлы начали восстанавливаться – с таким заявлением выступил министр национальной кономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам февраля текущего года наблюдаются следующие мировые тренды. Нормализуется эпидемиологическая обстановка во многих странах в результате активного проведения вакцинации. Снизилось количество новых случаев заражения на 46% относительно середины января 2021 года, в Казахстане – на 59%», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, принятое решение стран ОПЕК+ по сохранению ограничения добычи нефти в апреле 2021 года положительно повлияло на конъюнктуру мировых товарных рынков.

«На сегодня цена на нефть марки Brent составила 67 долларов за баррель. Также отмечается восстановление цен на металлы. С начала текущего года средний рост цен на металлы составил 7%. Цены на медь выросли на 15,8%, алюминий – на 9,4%, цинк – на 1,7%», - отметил министр.

«В целом, ключевым условием восстановления деловой активности является нормализация эпидемиологической ситуации», - заключил А. Иргалиев.