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    09:32, 11 Март 2021 | GMT +6

    О восстановлении цен на металлы заявили в Миннацэкономики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цены на металлы начали восстанавливаться – с таким заявлением выступил министр национальной кономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам февраля текущего года наблюдаются следующие мировые тренды. Нормализуется эпидемиологическая обстановка во многих странах в результате активного проведения вакцинации. Снизилось количество новых случаев заражения на 46% относительно середины января 2021 года, в Казахстане – на 59%», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    По его словам, принятое решение стран ОПЕК+ по сохранению ограничения добычи нефти в апреле 2021 года положительно повлияло на конъюнктуру мировых товарных рынков.

    «На сегодня цена на нефть марки Brent составила 67 долларов за баррель. Также отмечается восстановление цен на металлы. С начала текущего года средний рост цен на металлы составил 7%. Цены на медь выросли на 15,8%, алюминий – на 9,4%, цинк – на 1,7%», - отметил министр.

    «В целом, ключевым условием восстановления деловой активности является нормализация эпидемиологической ситуации», - заключил А. Иргалиев.


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