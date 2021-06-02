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    11:50, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    О восстановлении авиасообщений рассказал Бейбут Атамкулов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За четыре месяца текущего года количество авиапассажиров в Казахстане увеличилось на 47%. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отрасль гражданской авиации оказалась одной из наиболее пострадавших из-за пандемии. Во время ЧП в 2020 году были приостановлены внутренние и международные полеты, что сказалось на объемах перевозок. С начала этого года, после постепенного восстановления полетов, наблюдается рост основных показателей. За четыре месяца 2021 года число перевезенных пассажиров увеличилось на 47% - 2,5 млн человек. На 39% увеличилось количество обслуженных пассажиров в аэропортах», - рассказал в ходе отчетной встречи с населением Бейбут Атамкулов.

    Министр отметил, что на сегодня полностью восстановлены внутренние рейсы. Также возобновлены международные рейсы с 14 странами по 43 маршрутам с частотой 123 рейса в неделю.

    По словам главы ведомства, принимаются последовательные меры по дальнейшему восстановлению авиасообщений с учетом эпидситуации.

    Также Бейбут Атамкулов проинформировал о возможном увеличении количества авиарейсов после решения МВК.



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