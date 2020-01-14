О вооруженном разбое и краже 13 млн заявил житель Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области, задолжав своим кредиторам крупную сумму, 36-летний мужчина инсценировал вооруженное нападение на самого себя, но в итоге был уличен в заведомо ложном доносе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В дежурную часть Енбекшиказахского районной полиции обратился 36-летний местный предприниматель с заявлением о разбойном нападении. Со слов заявителя вооруженные двое мужчин напали на него, блокировав автомашину между селами Жанашар и Саймасай. Он также пояснил, что нападавшие передвигались на автомашине с российскими номерами и, угрожая расправой, завладели 13 миллионами тенге.

Стражи порядка организовали необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых лиц.

«Сотрудники уголовного розыска провели объемную работу, по результатам которой в показаниях потерпевшего были выявлены вызвавшие обоснованные сомнения нестыковки. В итоге было установлено, что предприниматель инсценировал преступление, пытаясь таким образом отсрочить выплату накопившихся долгов. Сейчас расследование по факту разбоя переквалифицировано на статью 419 части 3 УК РК, предусматривающую заведомо ложный донос», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции дополнили, что на время расследования в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения «Обязательство о явке».

Как пояснили правоохранители, ст.419 ч.3 УК РК «Заведомо ложный донос» предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.