О водителях, сложностях работы и добрых делах – комбат патрульной полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В профессиональный праздник командир батальона патрульной полиции Северо-Казахстанской области Ерлан Мадиев рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о тонкостях работы, поворотных моментах и семейных ценностях.

В полицию Ерлан Мадиев пришел в 1999-м году. Неожиданное решение для человека из семейной династии педагогов. Тем не менее, работа в органах внутренних дел стала делом его жизни.

«Окончил строительный факультет и сразу ушел в армию. Вернулся уже в период развала, работы не было. Мой дядя предложил мне пойти работать в ГАИ. Конечно, первое время было сложно. Меня предупреждали, что работать там непросто, текучка большая, что больше двух лет там никто не задерживается. Три года был в звании сержанта. Потом отучился, получил офицерские погоны. Через некоторое время командир батальона Берик Каримов предложил мне занять должность командира взвода», - вспоминает Е. Мадиев.

Сейчас в подчинении командира батальона Мадиева более 150 человек. Сам он говорит, что работа очень напоминает педагогическую деятельность. С каждым сотрудником нужно проводить профилактические беседы, объяснять тонкости работы, знать, чем живет каждый из них. Воспитывать приходится и водителей на дорогах.

«Каждому сотруднику стараюсь донести самый главный принцип нашей работы – законность и порядок. Исключительная вежливость нужно проявлять по отношению к каждому гражданину, не имеет значения, какого он возраста. В нашей работе важна психологическая выдержка, умение не поддаваться ни на какие провокации со стороны водителей – к сожалению, сейчас такое встречается нередко», - говорит Е. Мадиев.

Некоторые современные водители юридически подкованы и знают правила дорожного движения «на отлично». Патрульные просто обязаны владеть этими нормами в совершенстве. Поэтому большое значение имеет повышение квалификации, профессионализм. Во многом полицейским сейчас помогает современная техника. По словам Е. Мадиева, в спорных моментах цифровизация только во благо. Опять же – это хорошая профилактика коррупции в рядах стражей порядка.

«Несу ответственность за каждого. Вот я сейчас в Петропавловске, а патрульные – в районах. Мне необходимо знать, что у них происходит. Стараюсь как можно чаще с ними встречаться, разговаривать, чтобы не пропустить каких-то событий в их жизни», - отмечает Е. Мадиев.

Настоящей болью для комбата стала трагическая история с одним из сотрудников батальона, случившаяся в 2013-м году. Его признали виновным в убийстве молодого мужчины. «Недосмотрели за ним» - с горечью говорит Е. Мадиев и еще раз подчеркивает важность работы с каждым сотрудником.

Случаются в работе командира батальона и добрые истории. Весной у Е. Мадиева появился новый друг – 91-летняя жительница города Зинаида Яковлевна. Пожилую, плохо видящую женщину комбат встретил в районе вокзала. Бабулечка пыталась перейти дорогу, выставив руки вперед. Полицейский остановился, посадил ее в машину и спросил, куда она направляется. Оказалось, что в военкомат - внести в списки фамилии своих братьев-фронтовиков.

«Привез ее в военкомат, оставил дежурному телефон, чтобы позвонили мне, когда она выйдет, и я бы отвез ее домой. Сообщили мне поздно о том, что она вышла из военкомата. Приехал – ее уже нет на крыльце. Объехал автобусные остановки – тоже нет. Оказалось потом, что она два часа колесила по городу в автобусе. Дождался ее возле дома, хорошо, что адрес заранее спросил. До сих пор с ней общаемся. Сейчас навещаю реже из-за карантина. Но она мне часто звонит», - с огромной теплотой рассказывает Е. Мадиев.

У комбата четверо детей. Полицейскими они вряд ли станут – смеется Е. Мадиев. Да он и не настаивает. Слишком сложная профессия, чтобы желать ее детям. Старший сын Ельнур – будущий хирург, дочка Дияра тоже подумывает о медицинском образовании. Семилетний Мади, как считает его папа, станет биологом. Уж очень его интересуют растения, насекомые – гораздо больше футбола и игр со сверстниками. С профессией еще не определилась Айсана – крохе всего пять лет. И сейчас для нее главное – чтобы папа и мама всегда были рядом.

В конце разговора с командиром батальона патрульной полиции не могла не спросить: кто более дисциплинирован на дороге – мужчины или женщины.

«Мы недавно провели исследование: женщины за рулем гораздо аккуратнее мужчин. Они более внимательны, крайне редко нарушают правила. Так что утверждение – женщине за рулем не место – неправильное», - смеется Ерлан Мадиев.

23 июня в Казахстане отмечают День полиции. Праздник был утвержден в 2007-м году указом Президента.