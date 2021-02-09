О внешнем долге Казахстана рассказали в Нацбанке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор департамента платежного баланса Национального банка Казахстана Азат Ускенбаев рассказал о сравнительных параметрах внешнего долга Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, внешний долг Казахстана по состоянию на 1 октября 2020 года составил 160,9 млрд долларов США (или 90,7% к ВВП). Указанный объем не подлежит выплате за счет средств бюджета или населения, так как около 80% внешнего долга приходится на обязательства частных организаций, по которым ни государство, ни рядовые граждане не отвечают.

«Государственный внешний долг составляет лишь 8,2% от странового долга или 13,2 млрд долларов США, а внешний долг квазигосударственного сектора – 12,5% или 20,1 млрд долларов США), составив в совокупности 18,8% к ВВП, что согласно международной практике относится к безопасному уровню. На 1 октября 2020 года прямые и условные внешние обязательства Казахстана составили 33,3 млрд долларов США, сократившись за последние 3 года на 6,2 млрд долларов США или 15,7% за счет досрочного погашения и реструктуризации внешнего долга организаций квазигосударственного сектора», - сказал Азат Ускенбаев.

«Исторически государственный сектор Казахстана является нетто-кредитором по отношению к остальному миру (на 1 октября 2020 года внешние активы превышали внешние обязательства на 43 млрд долларов США или в 4,3 раза), т.е. остальной мир должен нам больше, чем мы ему», - подчеркнул представитель Нацбанка.

Наибольшую часть в структуре внешнего долга страны занимает межфирменная задолженность частного сектора (101,3 млрд долларов США или 62,9%), большую часть которой составляют три крупных проекта с иностранным участием – Кашаган, ТШО и Карачанак. Для реализации подобных проектов иностранные инвесторы финансируют компании своей группы, зарегистрированные в Казахстане. По международной методологии такие инвестиции также считаются внешним долгом страны.

В международной практике принято исключать межфирменную задолженность при анализе параметров внешнего долга, так как она считается наименее рисковой. Ведь аффилированные кредиторы заинтересованы в успешной деятельности заемщиков, и, во многом, эти обязательства являются условными.

Внешний долг Казахстана находится под постоянным мониторингом и контролем со стороны Правительства и Национального Банка. Концепцией новой бюджетной политики и Концепцией формирования и использования средств Национального фонда установлены индикаторы, определяющие долговую устойчивость страны:

а) соотношение государственного и квазигосударственного долга (внешнего и внутреннего) – не должно превышать 60% ВВП (46,5% на 1 октября 2020 года);

б) соотношение внешнего долга страны - не должно превышать 100% от ВВП (90,7% на 1 октября 2020 года);

в) объем внешнего долга Правительства и внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора – не должен превышать общий размер валютных активов Национального фонда (59,1% на 1 октября 2020 года).

Соблюдение данных показателей обеспечивается ежегодным установлением Министерством финансов (для государственного долга) и специальной межведомственной комиссией (для квазигосударственного долга) допустимых объемов (лимитов) внешнего заимствования.

«Следует помнить, что внешний долг – это не обязательно нагрузка на экономику и население страны. Внешняя задолженность при наличии возможностей рационально погашать ее (стабильный уровень доходов, наличие ликвидных активов) служит дополнительным источником инвестиций», - сказал спикер.

Привлечение внешнего финансирования обеспечивает приток новых технологий, создает новые рабочие места, обеспечивает поступление прямых налогов, способствует интеграции в мировые производственные цепочки и расширению рынков сбыта.