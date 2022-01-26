О внедрении нового бюджетного правила в Казахстане рассказали в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2022 года в Казахстане заработало контрцикличное бюджетное правило. Его начнут применять при формировании бюджета на 2023-2025 и последующие годы. Соответствующие поправки в законодательство утверждены Главой государства 31 декабря 2021 года. Директор департамента финансовой стабильности и исследований НБК Олжас Кубенбаев рассказал о том, как новое бюджетное правило повлияет на снижение изъятий из Нацфонда, а также дисциплинирует систему госрасходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

– Как новое правило будет влиять на формирование бюджета?

– Тут важно понимать, что бюджетное правило – это своего рода предохранительный алгоритм, направленный на то, чтобы защитить бюджет страны от колебаний цен на важные экспортные статьи доходов, такие как нефть и газ. Суть заключается в том, что ежегодно Правительство при формировании бюджета на будущий год определяет цену отсечения, цену на нефть, используемую для определения размера гарантированного трансферта при формировании бюджета на следующий плановый период.

Цена отсечения будет корректироваться при превышении прогнозного объема добычи выше 90,5 млн тонн за отчетный год. Это является максимальным историческим уровнем добычи в Казахстане, достигнутым в предковидном 2019 году. Если на прогнозный год объем добычи будет превышать данное пороговое значение, то цена отсечения будет снижаться пропорционально превышению. Другими словами, бюджетное правило не позволит наращивать изъятия из Национального фонда, даже когда будет расти объем добычи.

То есть гарантированный трансферт из Нацфонда будет рассчитываться как объем налоговых поступлений от организаций нефтяного сектора при цене отсечения с учетом прогнозного уровня добычи нефти на соответствующий год. Таким образом, это даст возможность создать фискальный буфер, который впоследствии может быть использован для стимулирования экономики в периоды кризиса.





– Каким образом будут ограничиваться темпы роста государственных расходов?

– Данное правило регламентирует два элемента, из которых состоит порог по ограничению темпов роста расходов республиканского бюджета.

Первый – это долгосрочный реальный рост экономики. Он рассчитывается как среднее значение роста реального ВВП за 10 лет, предшествующих плановому периоду. Полученное значение увеличивается на цель по инфляции, соответствующей центру целевого ориентира по инфляции на плановый период, устанавливаемой Национальным банком.

Десятилетний период расчета является аппроксимацией экономического цикла, что позволяет адекватно оценить темпы потенциального реального роста ВВП.

Ограничение темпов роста расходов направлено на стабилизацию государственных расходов и повышение фискальной дисциплины. Введение данной нормы также позволит улучшить координацию денежно-кредитной и налогово-бюджетной политик, что является одним из ключевых факторов для обеспечения устойчивого долгосрочного роста экономики.





– Какие основные направления и цели реформирования описаны в Концепции управления государственными финансами?

– Прежде всего отмечу, что бюджетные правила являются частью комплексного подхода по реформированию политики управления государственными финансами, который будет отражен в новой Концепции по управлению государственным финансами до 2030 года.

В концепции отражены основные концептуальные вопросы, принципы и подходы формирования и реализации налогово-бюджетной политики, параметры бюджетного правила, долгосрочное видение политики долговой политики государства. Кроме того, сделан упор на дальнейшее сохранение и приумножение средств Национального фонда.

Первостепенной задачей реформ является создание благоприятных условий для долгосрочного и стабильного роста экономики, для чего необходимо обеспечение сбалансированности государственных финансов, повышение эффективности расходов бюджета, а также обеспечения достаточного запаса прочности для выхода из непредвиденных кризисных ситуаций.