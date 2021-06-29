О влиянии вакцинации на заболеваемость коронавирусом рассказал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об эффективности проведения вакцинации против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведен анализ эффективности вакцинации. Так, в стране с ростом числа вакцинированных с апреля по июнь с 1,3 млн. до 3,2 млн. человек вацинированных первой дозой отмечается снижение заболеваемости в 2 раза», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

«В этой связи, даже с учетом появления дельта-штамма и продолжающемся изучении эффективности вакцин против указанного штамма, следует отметить, что вакцинация оказывает положительное влияние на эпидемиологическую ситуацию в стране», - заключил министр.

Ранее А. Цой рассказал о темпах вакцинации в стране.

«Продолжается вакцинация населения, использовано 5,2 млн доз вакцины. Из них первым компонентом привито 3246795 человек или 32,8% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 1954372 человека», - отметил глава ведомства.