О влиянии интервенций на объем золотовалютных активов рассказали в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О влиянии интервенций на объем золотовалютных активов Национального банка РК в декабре 2021 года рассказала заместитель председателя банка Алия Молдабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Золотовалютные резервы на конец декабря 2021 года составили 34,4 млрд долларов США, снизившись с начала месяца на 1,1 млрд долларов США. Портфель золота, объем которого в 2021 году впервые превысил отметку в 400 тонн, достиг 402,4 тонны или 23,5 млрд долларов США», - сообщила заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова.

По данным Нацбанка, небольшой рост цен на золото в декабре на 1,3% до 1820 долларов за унцию был вызван опасениями по разгоняющейся инфляции в США, однако риторика ФРС США и ускорение темпов сокращения программы покупки активов ограничила дальнейшее увеличение стоимости ценного металла.

«В итоге снижение золотовалютных активов произошло за счет валютной части активов, которая снизилась на 1,1 млрд из-за выплаты государственного долга, операций по счетам Правительства и корсчетам клиентов Национального Банка, а также наших валютных интервенций», - резюмировала Алия Молдабекова.

Ранее в Нацбанке рассказали о ситуации на нефтяном рынке и основных факторах, повлиявших на динамику цен в 2021 году.