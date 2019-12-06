О веерном отключении электричества предупредили жителей Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – О веерном отключении электричества предупредили жителей Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 5 по 11 декабря 2019 года возможны отключения электроэнергии от питающих центров. Отключения электроэнергии связаны с выводом в ремонт энергоблока №2 на МАЭК Мангистауской области в этот период. Вывод в ремонт энергоблока на МАЭК Мангистауской области приведет к недопоставке энергии в Атыраускую область. В случае возникновения дефицита мощности АО «Атырау Жарык» вынуждено будет поочередно проводить отключения от питающих центров с интервалами времени по 2 и 3 часа», - сообщает пресс-служба АО «Атырау Жарык». В компании пообещали устранять перерывы в электроснабжении в кратчайшие сроки.

Напомним, Атырауская ТЭЦ вырабатывает в час 270 тысяч мегаватт электроэнергии. Потребности области – 370 тысяч. Недостающую энергию область получает из Мангистауской области и Российской Федерации.