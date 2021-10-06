О важных уроках пандемии рассказал Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О важных уроках, которые преподнесла человечеству пандемия, рассказал, выступая на XIX заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, руководитель Секретариата спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Коронавирус не только изменил привычную, повседневную жизнь людей, но и до сих пор оказывает негативное влияние на мировое развитие. На сегодня от ковид погибло 4,5 млн человек в мире. Кроме того, КВИ подпортила здоровье десятков миллионов людей», - сказал Маулен Ашимбаев.

Было отмечено, что, по данным ООН, мировая экономика сократилась на 4,3% в 2020 году. COVID-19 нанесен ущерб мировой экономике на более чем 3,5 трлн долларов США. Во всем мире каждый третий работодатель сократил рабочие часы, а каждый пятый сократил рабочие места. В связи с этим во многих государствах обострились социальные проблемы. Увеличилась безработица, преступность, социальное неравенство. По расчетам Всемирного банка, пандемия увеличила число людей, проживающих за чертой бедности, на 100 млн человек. Повышение цен на продовольствие и инфляция негативно повлияли на продовольственную безопасность государств с низкими доходами.

«По оценкам ООН, число голодающих людей из-за пандемии может вырасти в мире с 83 млн до 132 млн. В противостоянии таким глобальным вызовам нет ничего лучше сотрудничества и взаимодействия. Это, наверное, и является одним из главных уроков пандемии. Еще один важный урок связан с пропагандой в обществе духовных ценностей и человечности», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.