О важности выборов сельских акимов рассказали эксперты

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанские эксперты рассказали о важности предстоящих выборов сельских акимов для населения, передает МИА «Казинформ».

Реализацией выборов сельских акимов руководство страны подтвердило курс на динамичное и последовательное движение к политическому реформированию. Несмотря на определенный скепсис в отношении данной инициативы, измененный механизм имеет больше плюсов. Такое мнение выразил по поводу прямых выборов сельских акимов эксперт Института евразийской интеграции Нуралы Камал.

«Во-первых, сегодня в Казахстане практика прямых выборов используется только при избрании президента. Теперь же еще одну такую возможность – выбирать своих акимов без посредников (маслихатов) – получат жители сёл, - отмечает эксперт. Во-вторых, данная реформа послужит росту политического участия граждан. Если в этом году выборы затронут порядка 1,5 млн сельчан, то до 2024 года – 7,72 млн, или 41% всего населения страны. В итоге мы получим 2 345 акимов сел, избранных непосредственно народом. А в таких условиях должны сформироваться реальная подотчетность и ответственность за выполнение своих обещаний перед электоратом», - отметил Нуралы Камал.

Кроме того, по мнению Нуралы Камала, на предстоящих выборах можно ожидать неплохую явку. Ведь люди будут выбирать представителя власти, непосредственно имеющего отношение к их жизни. Плюс свою роль должно сыграть введение графы «против всех» в избирательном бюллетене. Если гражданин не поддерживает ни одного кандидата или по каким-то другим причинам считает, что у него отсутствует выбор, он в буквальном смысле может проголосовать против всех. Такие голоса, в свою очередь, отразят количество недовольных и несогласных.

Другой эксперт - директор Института общественной политики Мадина Нургалиева считает, что выборы сельских акимов - новый этап политической модернизации.

«С этого периода у нас появляется еще одна выборная должность - «сельский аким». До этого момента в Казахстане была только одна выборная должность - Президент РК. Особенностью предстоящих выборов можно назвать расширение участия граждан в развитии сельских территорий. Теперь решать вопросы местного значения могут напрямую жители села. Еще одна особенность выборов - развитие политической конкуренции, как для политических партий, так и для активных граждан. Эти возможности будут предоставлены через внедрение практики самовыдвижения, то есть теперь активный гражданин может претендовать на пост сельского акима при его соответствии основным требованиям», - рассказала Мадина Нургалиева корреспонденту агентства.

Еще одним важным элементом предстоящих выборов, как отмечает директор Института общественной политики, является включение графы «против всех» в избирательных бюллетенях. По ее словам, это также указывает на развитие демократических практик.

Директор Карагандинского областного филиала Академии государственного управления при Президенте РК Серикжан Байбосынов назвал выборы сельских акимов важным шагом к укреплению демократии, от которого будет зависеть благосостояние каждого жителя села.

«Выбирая акима, сельчане смогут участвовать в госуправлении. О чём и говорит концепция «слышащего государства». Акимы уже напрямую будут подотчётны народу и не станут ссылаться на чужие программы. Когда начнётся агитационная работа, они должны представить конкретные программы или проекты с учётом потребностей своего населённого пункта. Люди должны понимать, что от их гражданской активности и выбора будет зависеть развитие родного села. Я уверен, что сельчане примут активное участие в выборах, ведь каждый из них искренне переживает за свою малую родину», – заключил Серикжан Байбосынов.

Отметим, что выборы акимов сельских округов в ряде регионов Казахстана стартуют уже 25 июля этого года. Предстоящие прямые выборы затронут 2 346 акимов сельских территорий, из которых около 775 будут избраны населением в этом году.