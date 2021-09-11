О важности проведения политических реформ рассказал Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента РК Ерлан Карин рассказал о важности проведения политических реформ в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самое опасное, когда реформы проводятся в одностороннем плане - когда реформы инициируются сверху, а в обществе либо не понимают, либо не разделяют эти реформы. Желательно, чтобы реформы осуществлялись через совместное участие власти и общества. Следующее условие проведения эффективных реформ - открытое обсуждение целей и задач проводимых реформ. Без этих условий реформы могут быть искусственными или не приняты. Институциональные реформы не должны опережать ментальные реформы», - сказал Ерлан Карин во время обсуждения пакета политических реформ, прошедшего в Нур-Султане.

Помощник Президента также выразил мнение, почему важно для страны проведение политических реформ.

«Очень важно, чтобы институциональные реформы шли синхронно с изменениями общественных ценностей и парадигмы. (…) Не случайно, что Президент в своем первом Послании в 2019 году сказал, что «экономические реформы невозможны без политических реформ». Это действительно так. Мы подходим к определенному моменту, когда невозможно говорить, что определенная сфера важнее другой. Сейчас логика развития государства и общества такова, что желательно обеспечить синхронное развитие во всех сферах», - отмечает Ерлан Карин.