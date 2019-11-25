О важности программ по поддержке регионов рассказал Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев рассказал о важности программ по поддержке регионов в ходе встречи с представителями региональных филиалов партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время встречи Нурсултан Назарбаев остановился на планах Правительства по дальнейшему развитию отдельных секторов экономики.

«Правительством приняты программы по поддержке регионов, особенно, направленные на поддержу сел, создание новых рабочих мест и решение социальных вопросов. К примеру, до 2026 года предусмотрено выделение около 2 триллионов тенге для поддержки сел. В ближайшие 3 года с целью обеспечения населения чистой питьевой водой будет выделено 560 миллиардов тенге. Если будет обеспечен четкий контроль исполнения, то уже к концу 2023 года все сельские местности будут иметь доступ к качественной питьевой воде», - сказал Председатель партии «Nur Otan».

Вместе с тем, Первый Президент Казахстана указал и на важность организации работы по продвижению и разъяснению ключевых приоритетов Стратегии развития Казахстана до 2050 года.