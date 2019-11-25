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О важности программ по поддержке регионов рассказал Елбасы

25 Ноября 2019 17:35
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О важности программ по поддержке регионов рассказал Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев рассказал о важности программ по поддержке регионов в ходе встречи с представителями региональных филиалов партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Во время встречи Нурсултан Назарбаев остановился на планах Правительства по дальнейшему развитию отдельных секторов экономики.

«Правительством приняты программы по поддержке регионов, особенно, направленные на поддержу сел, создание новых рабочих мест и решение социальных вопросов. К примеру, до 2026 года предусмотрено выделение около 2 триллионов тенге для поддержки сел. В ближайшие 3 года с целью обеспечения населения чистой питьевой водой будет выделено 560 миллиардов тенге. Если будет обеспечен четкий контроль исполнения, то уже к концу 2023 года все сельские местности будут иметь доступ к качественной питьевой воде», - сказал Председатель партии «Nur Otan».

Вместе с тем, Первый Президент Казахстана указал и на важность организации работы по продвижению и разъяснению ключевых приоритетов Стратегии развития Казахстана до 2050 года.

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Ключевые слова: Нур Отан, Первый Президент - Елбасы,
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Акбота Кузекбай

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