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О важности для регионов прошедшего совещания по развитию столицы рассказал Даурен Абаев

10 Октября 2019 21:41
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О важности для регионов прошедшего совещания по развитию столицы рассказал Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему важно проводить совещание по вопросам дальнейшего развития столицы, рассказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Столица – это драйвер нашего градостроения. Это модельный город. Почти вся его инфраструктура построена в период нашей независимости. Поэтому замечания, поручения и критику, озвученные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, должны учитывать в своей работе акимы всех регионов. Это вопросы и привлечения инвестиций, и контроля за ростом потребительских цен, и развития окраин города, и борьбы с преступностью», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Министр также отметил, что в столице реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты общестранового масштаба. От их успешности, по словам Даурена Абаева, будет зависеть дальнейшее масштабирование на другие регионы.

«К примеру, элементы внедрения «Smart city», развитие интеллектуальной транспортной системы, внедрение видеонаблюдения. В этом ключе подобные совещания особенно важны. И этот откровенный предметный разговор, который мы увидели, задает нужное направление в работе городских властей», - подчеркнул министр.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Регионы,
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Акбота Кузекбай

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