О вакцине «Pfizer» рассказал главный санврач Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Кому будут назначать вакцину «Комирнати» производства «Pfizer» рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Юрий Залыгин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вакцина «Комирнати» производства «Pfizer» предусмотрена для иммунизации детей старше 12 лет, беременных с 16 по 37 недели и женщин в период лактации, то есть в послеродовом периоде – через 42 дня после родов.

«В настоящее время вынесено постановление главного государственного санитарного врача РК по утверждению методических рекомендаций по проведению иммунизации вакциной «Комирнати» производства «Pfizer». На начальном этапе профилактические прививки против КВИ смогут получить подростки от 16 до 18 лет, на последующих этапах последовательно будут вакцинироваться подростки других возрастных групп – 15, 14, 13 и 12 лет. Обращаю внимание, что вакцинация добровольная, будет проводиться только с предварительного информированного согласия родителей и законных представителей детей на проведение профилактической прививки», - уточнил Юрий Залыгин.

«Комирнати» - это вакцина против коронавирусной инфекции, который не содержит вирус для выработки иммунной защиты, не может вызвать КВИ. Вакцина заставляет иммунную систему организма вырабатывать антитела, которые противодействуют вирусу, тем самым защищая организм от COVID-19.

«Перед проведением вакцинации обследование на наличие КВИ и антител к коронавирусу не проводится. Перед профилактической прививкой медицинский работник осматривает человека, при отсутствии противопоказаний оформляет допуск к прививке, предоставляет прививаемому или его родителям, а также законным представителям полную и объективную информацию о прививке, возможных реакциях и неблагоприятных проявлениях после иммунизации, последствиях отказа от прививки», - пояснил Юрий Залыгин.