+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О вакцине «Pfizer» рассказал главный санврач Карагандинской области

6 Ноября 2021 10:44
Поделиться:
О вакцине «Pfizer» рассказал главный санврач Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Кому будут назначать вакцину «Комирнати» производства «Pfizer» рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Юрий Залыгин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько школьных классов находятся на карантине в Карагандинской области
8,3 млн казахстанцев получили первый компонент вакцины от КВИ Коронавирус в Казахстане: четыре региона – в «красной» зоне 559 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

Вакцина «Комирнати» производства «Pfizer» предусмотрена для иммунизации детей старше 12 лет, беременных с 16 по 37 недели и женщин в период лактации, то есть в послеродовом периоде – через 42 дня после родов.

«В настоящее время вынесено постановление главного государственного санитарного врача РК по утверждению методических рекомендаций по проведению иммунизации вакциной «Комирнати» производства «Pfizer». На начальном этапе профилактические прививки против КВИ смогут получить подростки от 16 до 18 лет, на последующих этапах последовательно будут вакцинироваться подростки других возрастных групп – 15, 14, 13 и 12 лет. Обращаю внимание, что вакцинация добровольная, будет проводиться только с предварительного информированного согласия родителей и законных представителей детей на проведение профилактической прививки», - уточнил Юрий Залыгин.

«Комирнати» - это вакцина против коронавирусной инфекции, который не содержит вирус для выработки иммунной защиты, не может вызвать КВИ. Вакцина заставляет иммунную систему организма вырабатывать антитела, которые противодействуют вирусу, тем самым защищая организм от COVID-19.

«Перед проведением вакцинации обследование на наличие КВИ и антител к коронавирусу не проводится. Перед профилактической прививкой медицинский работник осматривает человека, при отсутствии противопоказаний оформляет допуск к прививке, предоставляет прививаемому или его родителям, а также законным представителям полную и объективную информацию о прививке, возможных реакциях и неблагоприятных проявлениях после иммунизации, последствиях отказа от прививки», - пояснил Юрий Залыгин.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Сколько школьных классов находятся на карантине в Карагандинской области
8,3 млн казахстанцев получили первый компонент вакцины от КВИ
Коронавирус в Казахстане: четыре региона – в «красной» зоне
559 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
Популярное
1 Шесть новых заводов и ТРЦ заработают в Алматы
2 19-метровую стелу с часами возвели в Алматы
3 На шесть акимов городов наложили денежные взыскания в Казахстане
4 Автора уникального рекорда нашли мертвым в Алматы
5 Устроившего поножовщину в общежитии студента взяли под арест в Караганде
6 Улицу Сатпаева в Алматы модернизируют
Читайте также
Шесть человек скончались от ковидной пневмонии в Казахстане
2447 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
Шесть новых заводов и ТРЦ заработают в Алматы
19-метровую стелу с часами возвели в Алматы
На шесть акимов городов наложили денежные взыскания в Казахстане
Автора уникального рекорда нашли мертвым в Алматы
Устроившего поножовщину в общежитии студента взяли под арест в Караганде
Улицу Сатпаева в Алматы модернизируют
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив